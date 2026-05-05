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Iván Redondo cuenta que Díaz le quería fichar para Sumar y dice que le advirtió sobre su "guerra fría" con Podemos

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Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, asegura que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un acercamiento para intentar ficharle tras haber lanzado Sumar de cara a las elecciones generales del 23J, en un encuentro en el que también le avisó de que su proyecto político no funcionaría sin Podemos.

El asesor político habla en su libro 'El Manual' (Contraluz Editorial) sobre una propuesta para volver a la política nacional tras haber dejado Moncloa por una operación del corazón y, en concreto, desvela una reunión el 29 de marzo de 2023 en el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la que fue invitado por su jefa de gabinete, donde le preguntaron su opinión sobre el lanzamiento de su candidatura presidencial en Magariños.

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En el capítulo 27 titulado 'Molt Honorable', al que ha tenido acceso Europa Press, Redondo dice que también estuvo acompañado por una persona de su equipo durante aquel encuentro y le replicó que no entendía "muy bien" la selección de aquella cancha, "ajena a su biografía", para dar el pistoletazo a su carrera nacional y en la que, por cierto, Pedro Sánchez jugó de adolescente al baloncesto.

Según Redondo, en aquella cita repasaron la actualidad, pero también indicó a la vicepresidenta el "grave error" de "presentar su candidatura presidencial a unas generales" antes de las elecciones municipales de mayo de 2023. "Y además era una doble equivocación ir sin la presencia de Podemos, con quienes estaba protagonizando una incomprensible guerra fría", dice.

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El asesor político recuerda que advirtió de forma "muy explícita" que Sumar "sin el motor" de Podemos "nunca funcionaría". A Díaz, tal y como relata, "le comunicó con precisión que se trataba de un auténtico suicidio político y volvió a sentir en aquel encuentro lo que ya le había sucedido muchos años antes con la ministra --guatemalteca-- Adela de Torrebiarte: a pesar de las expectativas generadas, no sería presidenta". "La conversación fue muy agradable y ahí quedó todo", zanja en el libro.

REPASO A SU TRAYECTORIA POLÍTICA Y PERSONAL

En 'El Manual', Redondo reconstruye el ejercicio personal y profesional del poder "desde dentro, a partir de hechos reales y sin elementos de ficción". Un libro, según defiende, con vocación de "servicio público" y que se divide en dos bloques: uno centrado en la trayectoria vital del autor desde su infancia en un barrio obrero donostiarra hasta su llegada a Madrid y su incorporación al mundo de la consultoría política primero y la práctica pública después.

En las páginas de su primer libro aborda especialmente su etapa en La Moncloa como primer jefe de gabinete de la historia de España independiente (2018-2021), que no era funcionario y que trabajó incluso antes con el PP extremeño de José Antonio Monago (2012-2015). Además, revela que los médicos de Presidencia del Gobierno le detectaron CIA --agujero en el corazón--, por lo que "cambia sus prioridades" y deja de colaborar estrechamente con Pedro Sánchez.

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