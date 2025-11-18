Espana agencias

Absueltos los dieciséis acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en Llombera (León)

El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha dictado sentencia absolutoria para los dieciséis personas que fueron juzgadas en marzo de 2023, entre dirigentes, ingenieros, técnicos y vigilantes de la Hullera Vasco Leonesa. Esta empresa explotaba el Pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón, y en el que murieron seis mineros en un accidente registrado en octubre de 2013.

Los seis mineros perdieron la vida en un accidente laboral ocurrido a unos 700 metros de profundidad, cuando una de las bóvedas colapsó al generarse un escape de gas que dejó además a otros ocho trabajadores heridos. Desde entonces las familias de las víctimas esperaban que se emitiera la sentencia, de 505 páginas y que, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press, concluye con la absolución de todos los encausados de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave.

De igual modo, absuelve libremente a las entidades aseguradoras Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., AMIC Seguros Generales S.A. y HDI Hannover Internacional como responsables civiles directas, y a la entidad Hullera Vasco Leonesa S.A, como responsable civil subsidiaria, de los pedimientos contra ellas deducidos, "todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía civil por aquellas partes que se consideren perjudicadas en su derecho y declarando de oficio las costas de este procedimiento".

El pasado mes de junio la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ante la tardanza de la sentencia, advirtió de que no estaba en su mano desbloquear la emisión del fallo, después de que la jueza que presidió el juicio cayera de baja, sin que la actual legislación permita que otro magistrado se haga cargo de redactarlo.

