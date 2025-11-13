Sindicatos policiales reclaman este jueves en Sevilla ser profesión de riesgo tras los tiroteos en Isla Mayor y Toledo

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial que aglutina a miles de policías nacionales y guardias civiles de España sale a la calle este jueves 13 de noviembre, a las 12.00 horas, para protestar frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla, tras el ataque de unos narcos, que dejó herido de gravedad --"al borde de la muerte"-- a un agente el pasado sábado en Isla Mayor.

El motivo principal de la concentración, auspiciado por sindicatos como SUP y AUGC, entre otros, es concienciar a la población del "abandono" al que están sometidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "por parte de este Gobierno". "No podemos enfrentarnos a unos grupos criminales cada vez más peligrosos sin los medios suficientes y sin un marco jurídico que garantice nuestra labor y castigue con dureza los delitos de atentado y desobediencia", informa la plataforma en un comunicado.

"El maltrecho principio de autoridad se está diluyendo mientras los responsables políticos miran hacia otro lado". En este sentido, el Ministerio del Interior "persiste en su actitud de dar la espalda a policías nacionales y guardias civiles que día a día se la juegan en las calles para salvaguardar los derechos y libertades de toda la sociedad".

Varios sindicatos de la Policía Nacional han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y poner fin a ese "abandono institucional" mediante el reconocimiento como profesión de riesgo tras los últimos tiroteos en operativos contra el narcotráfico ocurridos en Isla Mayor (Sevilla) y en Casar de Escalona (Toledo) --con un fallecido abatido por el Grupo Especial de Operaciones (GEO)--.

Al respecto, el sindicato Jupol ha exigido la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Policía --órgano de interlocución con la Administración-- y ha reclamado "medidas contundentes ante la intolerable escalada de agresiones".

"Estos hechos demuestran que la Policía Nacional es una profesión de riesgo, por lo que necesitamos que el Gobierno de una vez por todas los asuma y preste el apoyo institucional y jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado firme, real y efectivo", añade el comunicado.

INFORME TRAS VISITA DE EURODIPUTADOS

El sindicato CEP es otro de los que ha pedido en las últimas horas la dimisión de Marlaska tras los recientes tiroteos en las provincias de Sevilla y Toledo, recordando el reciente informe tras la visita de eurodiputados que, según esta organización policial, "denuncia la falta de protección institucional".

"Bajo el mandato de Marlaska se han registrado las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia y el informe de Bruselas avala la urgencia de medidas como reconocer la profesión policial como de alto riesgo y tipificar las agresiones, intimidaciones y resistencias como eurodelitos", ha sostenido el CEP.

Para la CEP, la situación es insostenible: "Marlaska ha perdido toda legitimidad y debe abandonar el cargo de inmediato para que el Ministerio del Interior recupere la credibilidad y se garantice la seguridad de quienes protegen a los ciudadanos".

PROTESTA DE UNA DOCENA DE SINDICATOS

En este contexto, la plataforma que agrupa a una docena de sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil ha convocado una nueva protesta este jueves en la capital andaluza para reclamar el reconocimiento de profesión de riesgo, lo que relacionan con la posibilidad de tener una "jubilación digna".

Esta plataforma ha elegido Sevilla para concentrarse para mostrar su apoyo al policía herido de gravedad en Isla Mayor en un operativo contra el narcotráfico y denunciar que se está perdiendo el principio de autoridad.