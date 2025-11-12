Espana agencias

El PP y Vox buscan hoy acorralar a Torres en el Congreso tras el informe de la UCO que lo vincula con Koldo y Aldama

El PP y Vox centrarán la atención de la sesión de control de este miércoles en el Congreso en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama para la venta de material sanitario durante la pandemia.

Ese informe, conocido la semana pasada, detalla que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas, llegándose a reunir con De Aldama. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

En concreto, los 'populares' y los de Santiago Abascal han registrado para el ministro un total de tres preguntas y una interpelación, que dará lugar a la votación de una moción la semana siguiente, un texto que el PP podría utilizar para pedir su reprobación.

¿POR QUÉ MINTIÓ?

Así, la dirigente 'popular' Cuca Gamara quiere preguntarle directamente si cree que debe seguir siendo ministro, mientras que su compañero Eduardo Carazo le pedirá cuentas por haber mentido sobre su relación con los implicados en el 'caso Koldo', pues en la comisión de investigación del Senado dijo que ni él ni nadie de su equipo habló ni ordenó contratar con la trama y que no se reunió con Aldama.

"¿Participó usted en la trama?", reza el interrogante que le quiere plantear al ministro la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que también quiere ahondar en este tema tras el informe de la UCO.

Además de estas cuestiones, el PP ha registrado una interpelación dirigida al titular de Política Territorial sobre "los principios democráticos, éticos y de transparencia de rigen su actividad política".

Esta interpelación, que permitirá un debate más largo entre el ministro y la persona que el PP elija para dirigirse a él, dará lugar la semana siguiente a otro debate en el que ya intervendrán todos los grupos parlamentarios y que finalizará con una votación. El PP podría utilizar esa iniciativa para pedir la reprobación de Torres.

TORRES DEFIENDE QUE NO REFLEJA "NINGUNA ACTIVIDAD DELICTIVA"

Hay que recordar que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió en rueda de prensa el mismo día que se conoció el informe de la UCO que el mismo no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, al tiempo que denunció haber "sufrido un ataque difamatorio".

Torre aseveró entonces que después de "años de investigación", en ninguna de las páginas del informe "hay comisiones, ni mordidas". "La UCO traslada ese informe a la autoridad judicial. A diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún añadido ni párrafo en el que la UCO demande y pida que haga una investigación a nadie del Gobierno de Canarias o a mí. En ninguna de las páginas y párrafos hay afirmaciones, no hay ninguna actuación delictiva del Gobierno que tuve el honor de presidir", apuntaba.

Sobre su relación con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, con el que, según la Guardia Civil, el ministro se llegó a reunir en julio de 2020 aprovechando un viaje a Madrid, Torres señaló que "sólo hay un mensaje enviado por el señor de Aldama, de un teléfono" que no tenía "guardado, en el que se presenta, en el que dice que hemos estado un momento por la tarde, y no hay nada más, porque nada había".

