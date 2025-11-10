Espana agencias

El PSOE cree que Feijóo ya no tiene "líneas rojas" con Vox y "venderá lo que sea" para "aferrarse" al poder en Valencia

La portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya no tiene "líneas rojas" con Vox y que los 'populares' van a "vender lo que sea" con tal de "plegarse a la voluntad" del líder de Vox, Santiago Abascal, para intentar "aferrarse al poder en la Comunidad Valenciana cueste lo que cueste".

Así se ha pronunciado en una declaración ante los medios en la que ha vuelto a reclamar que se convoquen elecciones en esta comunidad, donde PP y Vox negocian a contrarreloj un sustituto para suceder al 'popular' Carlos Mazón al frente de la Generalitat y evitar así las urnas.

La dirigente socialista ha lamentado que el PP quiera ir a una "redición del pacto de la vergüenza" que Mazón ya selló con Vox tras las últimas autonómicas y también para la aprobación de los Presupuestos para el año que viene.

EL PP YA ASUMIÓ EL NEGACIONISMO CLIMÁTICO

Sobre si el PSOE da por hecho que el PP se plegará a la exigencia de Vox de acabar con el Pacto Verde europeo, la portavoz del PSOE ha recordado que ya lo hizo en el marco del pacto presupuestario en la Comunidad Valenciana. "Si ya lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer una vez más?", se ha preguntado, incidiendo en que eso supone asumir el "negacionismo climático" y en que Feijóo "decide pactar solo con los ultras en lugar de hacerlo con el resto del país".

Respecto a la supuesta "inmigración descontrolada" a la que Vox exige poner fin también como condición para pactar el sustituto de Mazón, López ha indicado que Feijóo está haciendo "mérito" también con este tema para "intentar ganarse a Abascal". "En lugar de proponer medidas para solucionar la vida de los españoles, se quiere camelar a la ultraderecha y vira hacia un discurso más racista y xenófobo", ha alertado.

En este punto, la portavoz socialista ha intentado desmontar el discurso "racista y xenófobo" que, a su juicio, el PP ha comprado a Vox, negando que este fenómeno esté descontrolado en España, que con ella aumente la criminalidad y que los inmigrantes "esquilman" los servicios públicos.

En este contexto, ha subrayado que menos de un 5% de las personas que llegan al país lo hacen de manera irregular, que la inmigración se ha reducido en más de un 30%, que menos de un 5% es irregular, que aunque han entrado 2,5 millones de personas en los últimos años las tasas de criminalidad están "bajo mínimos" y que el 10% de los ingresos a la Seguridad Social provienen de estas personas y sólo suponen el 1% de los gastos.

López también ha recriminado al PP que lleve siete años pidiendo elecciones generales "con cualquier excusa", pero ahora se niegue ha convocarlas en la Comunidad Valenciana. A su juicio, la situación valenciana y la estatal no tienen nada que ver pues en Valencia el presidente ha dimitido tras protagonizar una "indecendia soberana" en la gestión de la dana y provocar "la mayor crisis política e institucional que ha tenido este país en los últimos tiempos".

