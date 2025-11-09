Espana agencias

Feijóo, sobre la negociación con Vox en Valencia: "Saldrá todo bien"

Guardar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este domingo, en relación con las negociaciones con Vox para elegir a un nuevo presidente en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, que "saldrá todo bien".

"Vamos al Congreso del PP en Andalucía y saldrá todo bien", ha manifestado Feijóo a los periodistas en Sevilla, tras ser cuestionado sobre si confía en que se llegue a un acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana.

Feijóo ha pronunciado estas breves palabras durante su asistencia, junto al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, a la clausura del 17 Congreso del PP-A que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla.

