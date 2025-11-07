Espana agencias

Sánchez alerta del "negacionismo" de Vox ante un posible pacto con el PP en la Comunidad Valenciana y pide elecciones

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que un nuevo pacto entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat pueda "desmantelar" la agenda climática debido al "negacionismo" de los de Santiago Abascal, y ha reclamado que se celebren elecciones.

Así, ha expresado su "preocupación" por que las negociaciones que llevan a cabo PP y Vox "deriven en un desmantelamiento de la agenda climática", ha señalado en una rueda de prensa tras finalizar su participación en la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil).

Sánchez advierte de que este acuerdo podría acabar con toda la "arquitectura institucional y presupuestaria" para hacer frente a la emergencia climática en la Comunidad Valenciana, un territorio que "se ha visto afectado por las consecuencias" de la misma, como a su juicio quedó demostrado en la dana de octubre de 2024 que se saldó con más de dos centenares de víctimas.

Estas declaraciones se producen después de que Abascal manifestase que una de sus exigencias para alcanzar un acuerdo con el PP para respaldar un nuevo presidente es rechazar el Pacto Verde acordado por la Unión Europea en 2019 que fija la netralidad climática para el año 2050.

Para Sánchez el problema no reside únicamente en Mazón y su actuación durante el día de las inundaciones sino "una mayoría parlamentaria negacionista" de PP y Vox en esta comunidad que, a su juicio, "ha banalizado, frivolizado y debilitado" la respuesta a los efectos del cambio climático.

230 FALLECIDOS POR EL NEGACIONISMO

"Y han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo", ha lanzado en referencia a las víctimas de las devastadoras inundaciones de hace un año.

"Por tanto, creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana", ha indicado Sánchez, reclamando que se celebren elecciones en esta comunidad.

"Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista, y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana, son elecciones, para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia y con la razón", ha rematado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

A juicio el lunes un hombre acusado de la muerte de 36 vacas por "inanición" en Dos Torres (Córdoba)

A juicio el lunes un

La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación y dos de prisión para el exdirector de la UNED en Cuenca

La Fiscalía pide 12 años

Prisión provisional para un detenido en Garriguella (Girona) por presuntamente violar a una anciana

Infobae

IU denuncia ante la Fiscalía la llegada a Cartagena de un buque cargado con productos químicos procedente de Israel

IU denuncia ante la Fiscalía

La fragata española 'Victoria' libera a un buque mercante maltés pirateado cerca de Somalia

La fragata española 'Victoria' libera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez ignora las amenazas

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no