Vox avisa al PP de que si quiere un acuerdo en Valencia debe cumplir lo pactado: "No hemos venido a ser sus pagafantas"

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha avisado al PP de que si quiere un acuerdo para investir un nuevo presidente en la Comunidad Valenciana debe cumplir con lo que se pacte, esgrimiendo que los de Santiago Abascal no han venido a ser "los pagafantas" ni "la muleta" de los 'populares'.

"No hemos venido a ser ni los pagafantas del Partido Popular, ni su muleta, ni sus testaferros", ha sentenciado en una entrevista en la cadena COPE, que ha recogido Europa Press, en la que ha expresado la desconfianza de Vox en las promesas del PP y ha recordado que su partido ya ha roto gobiernos en comunidades autónomas por las "traiciones" de los de Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado sobre si PP y Vox están obligados a entenderse para sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, Ortega ha puesto como condiciones "terminar con el fanatismo climático de la Agenda 2030" o "reforzar nuestras fronteras" y "dejarse" de acuerdos para la regularización de "migrantes ilegales" y para el reparto de menores extranjeros no acompañados.

Pero ha expresado su desconfianza en el PP porque, bajo su experiencia, "es un partido que no tiene palabra", que "dice una cosa y firma los acuerdos" pero que cuando consigue el poder "se olvida de todas sus promesas". Ha puesto como ejemplo que el alcalde de Madrid acordó "quitar Madrid central" pero lo "multiplicó por 360", o se comprometió a "bajar los impuestos" pero ha terminado "subiendo la presión fiscal".

SIEMPRE APELAN A LA RESPONSABILIDAD

"El PP siempre apela a lo mismo, a la responsabilidad, al rigor, a la altura de miras, al interés general de España. En eso tienen el discurso muy bien aprendido. Pero en cuanto negocias con ellos y pactas unas condiciones, empiezan a decirte que esas condiciones son inasumibles y que si no hay un acuerdo tú eres el culpable de que vuelva la izquierda", ha proseguido en su explicación.

Por ese motivo, ha recordado que Vox nació "precisamente" para combatir "el bipartidismo", las "mentiras de unos y otros", y que por tanto lo que no se puede pedir a los de Abascal que se pongan "de felpudo o de alfombra para que el PP se limpie los pies". Asimismo, ha instado a que en 'Génova 13' aprendan a que "por ahí Vox no pasa".

"¿Quiere el señor Feijóo un acuerdo con nosotros? Que empiece por aceptar que no somos iguales y que por tanto 'pacta sunt servanda', que significa que lo pactado se cumple, le guste o no", ha añadido el diputado de Vox, recordando que su partido rompió los gobiernos autonómicos por "las mentiras, engaños y traiciones" del PP.

EuropaPress

