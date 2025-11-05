Espana agencias

El Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana como "única salida democrática" tras la dimisión de Mazón

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que la única salida democrática tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana es celebrar elecciones autonómicas.

"Después de ponerse de manifiesto el colapso absoluto del gobierno valenciano, la única salida razonable, la única salida democrática son las elecciones", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios antes de la inauguración del acto por el 75 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

A su juicio, los valencianos están esperando poder acudir a votar después de que el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo haya "mantenido" a Mazón al frente del Ejecutivo valenciano. "Una persona que no merecía ser presidente", ha recalcado.

Bolaños ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que los líderes nacionales de PP y Vox, Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente conversaran y coincidieran en que deben dar "estabilidad" a la Comunidad Valenciana.

No obstante, todavía no han puesto nombres encima de la mesa para pactar el sustituto de Mazón al frente del gobierno autonómico, según indicaron desde la dirección nacional del PP.

