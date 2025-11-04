Espana agencias

A juicio este martes acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange

Un hombre se enfrenta a un juicio este martes en el que la Fiscalía pide para él 16 meses de prisión por supuestamente insultar, escupir y vejar junto con otras personas no identificadas a una mujer transexual a la que habrían increpado por su participación en un acto religioso junto a compañeros del partido político Falange Española de las JONS.

La Fiscalía acusa al investigado, al que constan antecedentes, de un delito de odio por motivo de identidad sexual recogido en el artículo 510.1 recogido en el Código Penal, que prevé hasta dos años de prisión y multas de hasta doce meses a quienes lesionen la dignidad de las personas con acciones humillantes por su condición o identidad sexual, entre otros aspectos.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el fiscal apunta los hechos que tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2022, coincidiendo con el 47º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, en los que el acusado se habría puesto de acuerdo con otras personas para acudir a las inmediaciones del Convento de Las Claras, donde se celebraba una misa.

De esta forma, en la confluencia entre las calles Marín y Jovellanos, el acusado se habría dirigido a la víctima, que salía junto con unos compañeros del partido político Falange Española de las JONS, para "humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad debido a su condición de transexual".

El fiscal sostiene que el acusado y un acompañante no identificado se dirigieron a la perjudicada "de forma muy agresiva" mientras le decían en "alta voz" frases como "fuera travelos de la Falange", "¿qué hace un travelo en la Falange?", "¿qué haces en misa, cómo se te ocurre entrar en una iglesia?" o "¿cómo puede haber maricones en un partido católico?", entre otras.

Para "aumentar la vejación", el acusado habría empezado junto con otras personas a llamar a la víctima "con varios nombres masculinos" hasta que, finalmente, "le escupieron en la cara y le agarraron un dedo sin causarle lesión", mientras "persistían los menosprecios hacia su género" con frases como "qué asco, por Dios, qué vergüenza".

Pese a la gravedad de las acusaciones, la perjudicada ha renunciado expresamente a sus acciones, sin que sea su deseo la persecución de la agresión física sufrida. No obstante, deberá declarar en la vista oral en la que se han citado también a otros testigos a miembros de la Policía Nacional. El juicio, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, está previsto a partir de las 10,00 horas.

