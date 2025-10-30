Espana agencias

Plataforma Via Laietana 43 presenta alegaciones a que Policía Nacional siga en este edificio de Barcelona

La Plataforma Via Laietana 43, que agrupa entidades memorialistas y en defensa de los Derechos Humanos, ha presentado alegaciones a la propuesta del Gobierno de mantener el uso policial de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Recalam que se convierta a su vez en un espacio de memoria, por su pasado relacionado con la represión durante el franquismo.

Exigen que deje de albergar a la Policía Nacional y que se convierta de forma íntegra y exclusiva en un centro de memoria para que la declaración no sea "un gesto simbólico", informa la plataforma en un comunicado este jueves.

En las 12 enmiendas registradas reclaman, además del cese de la actividad policial, la transferencia a la Generalitat del edificio y de su fondo documental, y que el diseño del espacio memorial cuente con la voz de las víctimas y de las entidades: "No puede ser un proyecto hecho desde los despachos", ha resumido la portavoz Pilar Rebaque.

También consideran necesario evitar obras en el edificio hasta definir el proyecto memorialístico, que este se convierta en un espacio pedagógico y de promoción de los Derechos Humanos y que no limite el reconocimiento al franquismo e incluya la "represión y la impunidad que se alargó durante años" en la Transición.

Los impulsores han asegurado que concretamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un obstáculo a la transformación del espacio, y han alertado: "Si no se introducen cambios [en el proyecto], corremos el riesgo de blanquear la impunidad en lugar de combatirla".

Por ello, han convocado una manifestación "en favor de que se haga justicia con las víctimas de la represión y la tortura" el próximo 23 de noviembre ante la Jefatura.

