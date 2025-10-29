Espana agencias

Condenado a un año y nueve meses el exprocurador del PSOE en Soria, Ángel Hernández, por amenazas a su expareja

El Juzgado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Soria ha condenado este miércoles a un año y nueve meses de prisión al exprocurador y ex concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, el socialista Ángel Hernández, por amenazas y coacciones a su expareja y atentado a la autoridad.

Fiscalía, acusación y defensa han llegado a un acuerdo en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Soria y Ángel Hernández tomó la decisión de asumir los delitos por "no exponer al circo mediático a la víctima".

El acusado ha asegurado tener "la conciencia tranquila" ya que no cometió "ningún delito" y no entrará a prisión al no contar con antecedentes penales.

El juzgado le ha impuesto nueve meses por el delito de coacciones, seis por el de malos tratos y otros seis meses de cárcel por el de atentado a la autoridad tras resistirse a su detención.

Asimismo, deberá indemnizar a dos funcionarios con 3.727 euros, a uno de ellos 3.583 euros y al otro con 144 euros.

Ángel Hernández asume una orden de alejamiento respecto de la víctima durante tres años, una multa de 540 euros y las costas del juicio, además de seguir un curso de violencia contra la mujer.

ANTECEDENTES

El que fuera procurador y concejal socialista fue detenido en febrero de 2024 por, presuntamente, amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja en Soria, quien es agente de la Policía Nacional. Asimismo, se resistió a ser detenido por la autoridad tras el incidente y, antes de ser trasladado a dependencias policiales fue atendido en el Hospital de Soria por su estado de nerviosismo. Tras el suceso dejó todos sus cargos en el partido.

