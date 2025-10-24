El Clúster de Automoción de Galicia liderará el Euroclúster de movilidad

Vigo, 24 oct (EFECOM).- El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) ha sido designado por la Unión Europea para liderar el único Euroclúster del ecosistema de movilidad, transporte y automoción.

Ceaga, que representa y agrupa a la cadena de valor del sector de la automoción en Galicia en torno a Stellantis Vigo, explica en un comunicado que el objetivo de este Euroclúster es fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas con la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.

A través del proyecto europeo 'Resist', se movilizarán 1,6 millones de euros en fondos destinados a esas empresas con proyectos de innovación relacionados con tecnologías cero emisiones o materias primas críticas.

Así, señala Ceaga, las empresas gallegas podrán acceder a una ayuda de hasta 60.000 euros para innovar en procesos, productos y servicios.

Al clúster gallego lo acompañan en esta iniciativa cinco socios europeos de Francia, República Checa, Polonia y Ucrania, con los que se reunió el pasado 9 de octubre en Bruselas en el marco del lanzamiento del Euroclúster. EFECOM