Renfe invertirá 1.000 millones hasta 2030 en modernización de talleres de mantenimiento

Madrid, 10 oct (EFECOM).- Renfe invertirá 1.000 millones de euros hasta 2030 en la construcción y modernización de sus talleres de mantenimiento, con más de 60 actuaciones en todo el territorio peninsular que indirectamente permitirán tener más trenes disponibles porque se reducirá el tiempo de estancia en talleres.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en Madrid en la visita al nuevo taller de alta velocidad de la compañía pública en Fuencarral (Madrid) la inversiones de Renfe, que financiarán 10 talleres nuevos y otros 12 en estudio.

El Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe 2025-2030 se desarrollará al tiempo que, desde final de año, empiecen a llegar los 550 nuevos trenes que la operadora pública encargo en 2021 (con una inversión de 5.500 millones de euros), de los que 335 darán servicio a Cercanías.

La combinación del nuevo material rodante con este nuevo modelo de mantenimiento permitirá ofrecer un servicio público más eficiente, puntual y confortable para millones de usuarios, señalan fuentes de Renfe.

El programa recoge una inversión de 420 millones de euros en talleres que ya están en ejecución o en fase de redacción de proyecto, y hasta 490 millones de euros adicionales en otros actualmente en estudio.

A estas cantidades se suman 295,6 millones de euros destinados a la mejora de instalaciones industriales, de la que ya se ha ejecutado el 25 %.

Destacan las actuaciones en los talleres de Cercanías Madrid en Aranjuez, Móstoles–El Soto y Fuencarral; los de Rodalies para Ripoll (Girona), Manresa, Sant Andreu o la ampliación de Vilanova i la Geltrú, los tres últimos en Barcelona.

En las instalaciones que ha visitado el ministro en Fuencarral se duplicará la capacidad actual de mantenimiento de trenes de ancho estándar y la inversión sumará unos 100 millones de euros para una nave de 18.900 metros cuadrados. Estará operativo antes de final de año.

También recoge el Plan los proyectos para talleres de trenes de alta velocidad y mercancías en Murcia, Málaga, Santander y Valencia, además de nuevas bases en Almería, Irún (Guipúzcoa) y La Sagra (Toledo).

Además, están en estudio y evaluación hasta 12 nuevos talleres en zonas como Alcalá de Henares, Parla, Las Matas, Mataró, Granollers, Blanes, Sant Vincenç de Calders, Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Almería, Irún y Vicálvaro.

Puente ha destacado que se trata de la mayor inversión en mantenimiento ferroviario en la historia de Renfe y es "uno de los compromisos industriales más relevantes del Gobierno en transporte público".

Entre las actuaciones previstas en los próximos cinco años se incluyen los nuevos talleres para trenes de servicio público (OSP) en Cercanías Madrid, donde están en ejecución o proyecto el de Aranjuez, Móstoles–El Soto, además de otro en Fuencarral, con una inversión de 48 millones de euros y donde ya se está redactando el proyecto.

Para los nuevos talleres de OSP de Rodalies de Cataluña hay previstas inversiones por 100 millones de euros, algunos ya en proyecto o ejecución en Ripoll, Manresa, Sant Andreu o la ampliación de Vilanova i la Geltrú.

En servicios comerciales, habrá ampliaciones o construcción de nuevos talleres en Murcia, Málaga, Santander y Valencia, además de nuevas bases en Almería, Irún y La Sagra para trenes de alta velocidad y mercancías.

También se incluye la implantación de tres nuevos Centros Logísticos de Piezas de Parque en ubicaciones como La Sagra, Venta de Baños (Palencia) y Villaverde (Madrid), junto con la adaptación del taller de El Berrón (Asturias) para las piezas de trenes de ancho métrico.

En total, el plan contempla actuaciones en el 85 % de las instalaciones de Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

El ministro ha explicado que gracias a la reordenación y digitalización de los procesos los tiempos de estancia de los trenes en taller se reducirán un 30 % "lo que significa más trenes disponibles, más puntualidad y un servicio más eficiente".

El nuevo modelo de mantenimiento de Renfe incorpora tecnologías con equipos de respaldo para evitar que el viajero sufra las consecuencias de la avería de un equipo o sistemas de monitorización en tiempo real para detectar posibles incidencias incluso antes de que se produzcan, han explicado fuentes de la filial de Ingeniería y Mantenimiento de Renfe.

En estas nuevas instalaciones Renfe podrá revisar los trenes en remoto y de forma automatizada y sin necesidad de trasladar los convoyes al taller, lo que reduce los tiempos de inmovilización y mejora la eficiencia del servicio. EFECOM

