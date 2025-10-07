Vox reta a Sánchez a asegurar que el PSOE no tiene caja B y cree que aún queda mucho por conocer sobre el 'caso Koldo'

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha retado este martes al presidente, Pedro Sánchez, a asegurar que no existe una contabilidad opaca en el PSOE y cree que aún queda mucho por conocer sobre el 'caso Koldo'. "Estamos ante la punta del iceberg", ha dicho.

Así se ha expresado tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que constata sobres de dinero en efectivo con el logotipo del PSOE destinados al también exsecretario de Organización socialista.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria se ha preguntado cómo justifica el Gobierno que Ferraz repartiera "sobres con miles de euros a Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García" y, a continuación, si Sánchez "puede asegurar que no hay una contabilidad b" en el seno de su partido. "¿Alguien se cree que esto se hiciera sin el conocimiento del presidente?", ha insistido.

Rodríguez de Millán ha calificado al 'caso Koldo' como "el mayor escándalo de corrupción" al que "faltaban los sobres con el logo del PSOE", pero cree que aún resta mucho por conocer. "Creo que estamos ante la punta del iceberg", ha subrayado. "Estamos ante un caso gravísimo del que nosotros esperamos que se depuren todas las responsabilidades políticas y legales", ha zanjado.