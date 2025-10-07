Espana agencias

Vox reta a Sánchez a asegurar que el PSOE no tiene caja B y cree que aún queda mucho por conocer sobre el 'caso Koldo'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha retado este martes al presidente, Pedro Sánchez, a asegurar que no existe una contabilidad opaca en el PSOE y cree que aún queda mucho por conocer sobre el 'caso Koldo'. "Estamos ante la punta del iceberg", ha dicho.

Así se ha expresado tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que constata sobres de dinero en efectivo con el logotipo del PSOE destinados al también exsecretario de Organización socialista.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria se ha preguntado cómo justifica el Gobierno que Ferraz repartiera "sobres con miles de euros a Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García" y, a continuación, si Sánchez "puede asegurar que no hay una contabilidad b" en el seno de su partido. "¿Alguien se cree que esto se hiciera sin el conocimiento del presidente?", ha insistido.

Rodríguez de Millán ha calificado al 'caso Koldo' como "el mayor escándalo de corrupción" al que "faltaban los sobres con el logo del PSOE", pero cree que aún resta mucho por conocer. "Creo que estamos ante la punta del iceberg", ha subrayado. "Estamos ante un caso gravísimo del que nosotros esperamos que se depuren todas las responsabilidades políticas y legales", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos se mantiene firme y pide retirar el decreto de armas, mientras socios del Ejecutivo les reclaman apoyo

Podemos se mantiene firme y

El Congreso recuerda al Senado que los plazos de enmiendas a sus leyes los decide la Mesa de Armengol por mayoría

El Congreso recuerda al Senado

El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a Fernández Vara y Lambán a título póstumo

El Gobierno concede la Gran

El Constitucional estudiará la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés' a Puigdemont

El Constitucional estudiará la decisión

En libertad con cargos el hombre detenido por abusar presuntamente de una joven en Ciudad Real

En libertad con cargos el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”