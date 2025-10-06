Espana agencias

Canarias reprocha al Gobierno que "200 días después" del auto de TS han salido 161 menores migrantes de 1.300

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reprochado este lunes al Ejecutivo central que "200 días después" del auto dictado por el Tribunal Supremo (TS), en el que se daba 10 días al Estado para atender el hacinamiento migratorio en el archipiélago y asistir a los menores solicitantes de asilo, han salido de las islas 161 y 106 que se encuentran en el Canarias 50 --centro que gestiona el Estado-- de los "1.300" que hay actualmente.

A este "descontento", matizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se suma la preocupación por el "mal funcionamiento" del proceso para la distribución a la península del resto de menores migrantes.

Añadió que en base a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería se supone que los menores "deberían de salir --de Canarias-- en un periodo de 15 días", sin embargo lamentó que "sigue sin haber salido ninguno".

En este sentido, se refirió a lo ocurrido con el primer "menor" que iba a ser trasladado a Extremadura y con el que, dijo, se produjo "un error a la hora de realizar su valoración", si bien agregó que "ahora de los cinco menores cuyos expedientes anunció la semana pasada el Gobierno del Estado", la Delegación del Gobierno en Canarias, durante el proceso de tramitación, ha observado que había "dos que ya han cumplido los 18 años".

Cabello resaltó que la forma en que se está llevando este proceso "vulnera los derechos de los menores, de los niños y de las niñas, y esto va en contra de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo", por lo que incidió en que "no" se puede "seguir en esta dinámica en la que los martes se anuncian cosas que los miércoles se incumplen por parte del Gobierno" central.

Asimismo expuso que esta "dejación" por parte del Estado de "sus funciones y sus responsabilidades" también ha sido expuesta por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) en un informe donde los eurodiputados han puesto en "evidencia la inacción del Estado en la solicitud de fondos europeos y en el despliegue de recursos para atender a los más de 5.000 menores migrantes" que tutela el archipiélago.

Añadió que la Comisión LIBE también ha resaltado la necesidad de una "coordinación fluida" entre autoridades europeas, estatales, autonómicas y locales para gestionar la emergencia migratoria de una forma "más eficaz", así como "coincide con Canarias" en la necesidad de reforzar la presencia de Frontex y la agencia de asilo de la Unión Europea en el archipiélago, además de trabajar más en los países de origen y tránsito de migrantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Patxi López destaca que Vara entendía que el adversario tiene parte de razón y asegura que eran "casi hermanos"

Patxi López destaca que Vara

El TSJCV reconoce el derecho al complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por cuidar de su nieta

El TSJCV reconoce el derecho

Sumar invita al PSOE a dar "todas las explicaciones que tenga que dar" sobre los pagos en efectivo a Ábalos

Sumar invita al PSOE a

Seguridad Nacional recuerda que la estrategia de defensa de 2023 ya habla de la "desconexión" de industrias de terceros

Seguridad Nacional recuerda que la

Koldo acusa a la UCO de realizar "inferencias" y "conjeturas" en su último informe y pide sus móviles para defenderse

Koldo acusa a la UCO
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Flotilla de la Libertad,

La Flotilla de la Libertad, en la que viajan siete españoles, se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza

El coche más vendido de España se fabrica en Marruecos: es el modelo más barato con etiqueta ECO

Bob Pop se postula a la alcaldía de Barcelona con los Comuns: “Ada Colau es un ejemplo”

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil