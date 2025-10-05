Pedro Sánchez despide a Fernández Vara y lo reivindica como "ejemplo de compromiso y diálogo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido "con enorme tristeza" este domingo al exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, "referente socialista" de quien ha destacado que "dedicó su vida" a su comunidad autónoma.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press, el líder del Ejecutivo central ha reivindicado al que fuera presidente de la Junta de Extremadura en tres legislaturas como un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público".

"Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", ha asegurado Sánchez, trasladando, a renglón seguido, su "más sentido pésame" a la familia y amigos de Fernández Vara.