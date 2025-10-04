El PSOE extremeño llama a Guardiola a "ponerse a trabajar" por la prórroga de Almaraz e insta a las empresas a pedirla

Los socialistas extremeños han reiterado este sábado su postura en favor de "garantizar" la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, a la par que han instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a "ponerse de una vez a trabajar" por ella.

Así, tras asegurar que Guardiola "no ha hecho absolutamente nada" en favor de la prórroga, el secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, la ha llamado, en declaraciones a los medios en el acto de firma de la 'Alianza por Almaraz' celebrado este sábado, a "dejar de utilizar" la continuidad de la central "para atacar al Gobierno de España".

En este sentido, en el marco de su asistencia a este acto celebrado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, el secretario socialista ha abogado porque la Junta de Extremadura "siente a empresas y Gobierno para que puedan hablar de la prórroga".

No obstante, también ha insistido sobre la necesidad de que las empresas soliciten "de forma conjunta" una reunión al Ejecutivo central, así como la referida prórroga.

"Esas son las tareas que quedan por hacer", ha remarcado Mejías para, a renglón seguido, asegurar que desde su formación se ha solicitado mediante cartas a las empresas "que se pongan cuanto antes a solicitar esa prórroga".

Durante su intervención ante los medios, el socialista también ha criticado que la "única solución ofrecida por Guardiola" tenga que ver con bajar impuestos a las eléctricas porque, ha considerado, "la solución no puede ser perdonar 80 millones de euros en impuestos a compañías que obtienen beneficios milmillonarios cada año, a costa de recortar recursos para educación, sanidad o dependencia".

En última instancia, el secretario de Organización de los socialistas en Extremadura ha urgido a la Junta que "agilice" e "impulse" el proyecto alternativo que constituye la Gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, afeando que "en dos años" lo haya "bloqueado" por "no acometer las obras que le corresponden a la Junta, poniendo en riesgo 2.500 empleos" y sin generar "ni un solo nuevo proyecto industrial en la zona".