Patxi López critica la distorsión de Ayuso de palabras del lehendakari: "No tiene ni idea de qué fue el pim, pam, pum"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tachado de "indecente" y de "inmoral" la "interpretación" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo de unas palabras del lehendakari, Imanol Pradales, insinuando que la había amenazado con una consigna que solía hacer la banda terrorista ETA. Para el socialista, Ayuso "no tiene ni puñetera idea" de qué fue la kale borroka ni el "entzum, pim, pam, pum".

Así se ha referido a las declaraciones que hizo Ayuso este lunes asegurando que Pradales le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" el pasado domingo durante un mitin, lanzando consignas contra ella como usaba el entorno de ETA como señalamiento a personas, cuando en realidad el lehendakari dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)", en referencia a que la Comunidad Autónoma es vascófona.

"Me parece inmoral, eso me parece indecente, y no se puede hacer política de esta manera cuando no se tiene ni puñetera idea de qué fue la kale borroka y de qué fue el 'entzum, pim, pam, pum'", ha expresado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press.

López ha censurado "la interpretación que hizo" Ayuso de lo que dijo el lehendakari porque retrotrae a "unos tiempos" que "afortunadamente" están superados. Asimismo, ha lamentado que la baronesa madrileña les tiene "acostumbrados a utilizar a las víctimas del terrorismo" o a utilizar la kale borroka "cuando hay una protesta en las calles".

El dirigente socialista también se ha referido a un supuesto cuestionamiento de Ayuso al rey Felipe VI, asegurando que él "reina pero no gobierna" y que "no tiene que tomar más postura que la conciliación", después de que en su discurso ante la Asamblea General de la ONU de la semana pasada pidiera a Israel que detuviese "la masacre" en Gaza.

"El rey expresó lo que piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Que no queremos quedarnos callados ante el genocidio que está provocando el Gobierno de Netanyahu en Gaza y en Palestina", ha defendido, apoyando las palabras del monarca.

En su opinión, el rey "dijo lo que pensamos casi todos menos la señora Ayuso", que tiene acostumbrados a los españoles "a estas salidas de pata de banco".

EL 'CASO BEGOÑA GÓMEZ' ES UNA "PERSECUCIÓN"

Por otra parte, el portavoz socialista ha etiquetado la actitud del juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, como una "persecución" que "no tiene justificación". Además, se ha apoyado en la Fiscalía, que no ve "absolutamente ninguna posibilidad" de que haya malversación en los correos electrónicos entre Gómez y su asistente, Cristina Álvarez.

López ha lamentado que desde el "minuto uno se ha atacado a Pedro Sánchez" desde lo económico, mediático y también desde la judicatura y ha acusado al juez Peinado de estar en "su propia campaña" para "atacar por tierra, mar y aire" al presidente del Gobierno.

"Al final la justicia nos dará la razón", ha augurado el diputado socialista, que a renglón seguido ha manifestado este caso "será estudiado en los libros de historia" como un ejemplo "de lo que no se puede hacer en un Estado de derecho siendo juez".

