Irene Montero ve "una mentira" de la derecha los supuestos fallos en las pulseras antimaltrato

Por Newsroom Infobae

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha atacado este martes a la derecha tras las críticas por los supuestos fallos con las pulseras antimaltrato: "Una gran mentira que ha lanzado de nuevo la derecha judicial y la derecha política y mediática en nuestro país".

"Las pulseras nunca han fallado y, de hecho, es uno de los mecanismos más efectivos de protección a las mujeres cuyos agresores tienen órdenes, hasta tal punto que ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaba estos dispositivos", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha explicado que los dispositivos de las pulseras --que se usan desde 2013-- "debían ser mejorados", y que, por ello, se hizo un nuevo contrato para llevar a cabo estas mejoras en los dispositivos y, como la anterior empresa adjudicataria se negó a hacerlas, se adjudicó a otra empresa el servicio.

"En el proceso de traslado de los datos de una empresa a otra, lo que se produce no son fallos en las pulseras, lo que se produce es una incapacidad temporal de acceder al histórico de quebrantamientos de las órdenes de alejamiento", ha dicho.

Preguntada por el tiempo que se ha alargado esta incapacidad temporal, ha afirmado desconocerlo por no ser ya ministra cuando se produjo la migración de datos y ha insistido en que, pese a la incidencia, ninguna mujer ha estado nunca desprotegida.

