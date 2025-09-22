Pablo Iglesias, a Junts tras tildar a Podemos de "catalanofobia": Con todo cariño, váyanse "un poquito a la mierda"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha respondido a Junts, que el sábado calificó a la formación morada de "catalanafobia" por su oposición a su proposición de ley sobre traspaso de competencias a Cataluña suscrita por el PSOE, que "con todo cariño y respeto pueden irse un poquito a la mierda".

"Los que ahora están compitiendo con los fascistas de Aliança Catalana y con propuestas abiertamente racistas, nos digan ahora que no ser pujolista es ser catalanófobo y cuando además en su partido hay posiciones prosionistas contrarias a los derechos humanos, pues con todo el cariño y respeto váyanse un poquito a la mierda", ha lanzado el también exvicepresidente del Gobierno durante una tertulia en RNE.

Iglesias ha comentado que él mismo fue a visitar a la prisión a referentes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, así como al líder de ERC, Oriol Junqueras, y mantuvo interlocución con el expresidente catalán Carles Puigdemont cuando entonces se te "crucificaba" cuando se defendían esas posiciones, aparte de defender el derecho a decidir en Cataluña y la negativa a aplicar el artículo 155 de la Constitución durante el procés.

BAILAR EL AGUA A JUNTS

"Algunos ahora que les bailan el agua (a Junts) no se acercaban a una prisión a ver a los presos políticos. Nosotros les llamábamos presos políticos cuando otros que ahora sí les bailan el agua decían que eran políticos presos", ha ahondado.

También ha desgranado que las palabras que profirió el secretario general de Junts, Jordi Turull, aludiendo a las posiciones anticatalanas de Podemos es un "insulto" al partido morado.

Aparte, ha subrayado que los postconvergentes habrán pactado esta iniciativa parlamentaria con el PSOE, pero no hay ningún acuerdo entre socialistas y Podemos al respecto, máxime cuando aprecian que este texto se sustenta en una competición de Junts con Aliança Catalana.