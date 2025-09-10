Espana agencias

El juez interroga este miércoles a dos exjefes de ETA por la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge tiene previsto interrogar este miércoles, a las 11.00 horas, a los exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza', por su presunta participación en la planificación del asesinato el 23 de enero de 1995 en San Sebastián del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 les ha citado para escucharles en declaración indagatoria y ha acordado que puedan comparecer a través de videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián, toda vez que se encuentra "en situación de libertad".

También estaba previsto que el exjefe de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza', compareciera este miércoles, pero su defensa pidió al juez que pospusiera su interrogatorio al menos hasta después del 11 de septiembre, cuando regresa de unas vacaciones que tenía reservadas en Mallorca "desde hace varios meses".

El instructor ha accedido a la petición y ha fijado la citación de 'Mikel Antza' para el 17 de septiembre, a las 13.00 horas; también en la modalidad de videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián.

INVESTIGACIÓN EN CURSO HASTA ENERO

Las comparecencias tendrán lugar después de que el instructor --a petición de la Fiscalía y varias acusaciones-- ampliara el plazo de investigación hasta enero de 2026, "sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse si procede" para practicar más diligencias.

Cabe recordar que los tres exdirigentes de la banda terrorista fueron procesados el pasado mes de enero junto a Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'.

El juez instructor los señaló por presuntos delitos de asesinato terrorista y de atentado contra la vida del exdirigente 'popular' basándose en "datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito".

"Los indicios se desprenden, en primer lugar, de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a Gregorio Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al 'comando Donosti', que la puso en práctica", indicó en un auto.

EL ASESINO DECLARÓ EL PLAN

El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y declaró la forma en que se planificó y materializó el atentado, recordó el juez. Dos años antes, según apuntó, se reunió con 'Kantauri' en una cita en la que le impartió las directrices que emanaban de la cúpula de la banda.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce como acusación en la causa, celebró que se trataba del cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA tras los de los casos de Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel.

DyJ resaltó en una nota de prensa que los informes de Guardia Civil y Policía Nacional aportados en la causa permitieron a los investigadores averiguar quiénes estaban al mando cuando se cometieron algunos asesinatos.

