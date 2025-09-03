Espana agencias

Robles dice que la foto de Illa y Puigdemont deja "atrás una situación del pasado" que solo generaba "división"

Por Newsroom Infobae

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la foto del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas "deja atrás una situación del pasado que lo único que hacía era generar división y confrontación entre los propios catalanes".

"Simboliza que los años pasan y Cataluña ha sido siempre una comunidad que ha sido muy puntera en todo, en desarrollo, en convivencia y la foto demuestra que los ciudadanos de Cataluña quieren seguir avanzando y eso es lo importante", ha señalado.

La ministra, que ha estado este miércoles en Soria en la presentación del Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, denominado Numant-IA, ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre lo ocurrido en Bruselas.

"No sé el contenido de la conversación, pero sí que sé que Cataluña es una comunidad que, salvo en ese periodo tan terrible que hubo en el 2017, siempre se ha caracterizado por la convivencia y la tolerancia y a mí que tengo una vinculación especial por Cataluña creo que son las fotos en las que tenemos que trabajar", ha incidido la ministra.

En este sentido, ha apuntado que se trata de una imagen que demuestra que "Cataluña quiere seguir avanzando en convivencia, progreso y diálogo".

A preguntas de periodistas sobre si la foto es un anticipo a una similar con Pedro Sánchez, ha manifestado que es el propio presidente del Gobierno el que lo tiene "que decir". La ministra ha incidido en que lo importante es que "la convivencia, la tolerancia y el respeto mutuo están ya en Cataluña" y ha valorado el trabajo que está haciendo el presidente Illa.

