PP valora la renovación de la presidencia andaluza del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático en Europa

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Mónica Morales, ha valorado la renovación hasta 2026 de la presidencia de Andalucía del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRMP) y ha destacado que "coloca a Andalucía en el mapa político europeo en materias medioambientales".

Morales ha indicado en una nota emitida por el partido que, a su juicio, la renovación indica que "Andalucía sigue comprometida con la acción climática, la cooperación interregional y el liderazgo en sostenibilidad".

Para la popular, la renovación es un "reconocimiento" al "trabajo que la comunidad lleva a cabo" en esta materia a través de herramientas como la Oficina Andaluza de Cambio Climático o el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Además, ha destacado el trabajo del Gobierno autonómico al dotar a los municipios de recursos técnicos y financieros "con el fin de que puedan elaborar su Planes Municipales de Cambio Climático".

Por último, Morales ha subrayado que el cambio climático "afecta también a la provincia de Almería", especialmente en materia hídrica, y ha añadido que la Junta ha ejecutado "infraestructuras por valor de más de 200 millones de euros en la provincia" para frenar los efectos del cambio climático.

