Asens (Comuns) pregunta a Albares "qué hará si hay un ataque de Israel a la flotilla"

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha preguntado este domingo al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "qué hará si hay un ataque de Israel a la flotilla".
Además ha exigido la "ruptura de relaciones con Israel", en declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, y acompañado de la eurodiputada de ERC Diana Riba y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.
Para él, es "un orgullo que esta misión humanitaria salga de este puerto" y ha asegurado que es la ciudadanía la que se organiza, frente unos gobiernos que, a su parecer, siguen apoyando al primer ministro de Israel.
Últimas Noticias
Riba (ERC) acusa a la UE de "cómplice del genocidio" en Gaza
El BNG considera "insuficientes" las ayudas de la Xunta por incendios y pide reducir la "excesiva burocracia"
(AMP) Feijóo contrapone la colaboración de las CAS en los incendios a la actitud del Gobierno, "siempre de perfil"
AM-Feijóo abre el curso político cargando contra el Gobierno: "No hay proyecto de país, sino de supervivencia del líder"
Noruega publica su intermediación entre el Gobierno español y ETA en 2005, en la que se le pidió "discreción"
MÁS NOTICIAS