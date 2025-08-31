Espana agencias

Asens (Comuns) pregunta a Albares "qué hará si hay un ataque de Israel a la flotilla"

Por Newsroom Infobae

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha preguntado este domingo al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "qué hará si hay un ataque de Israel a la flotilla".

Además ha exigido la "ruptura de relaciones con Israel", en declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, y acompañado de la eurodiputada de ERC Diana Riba y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.

Para él, es "un orgullo que esta misión humanitaria salga de este puerto" y ha asegurado que es la ciudadanía la que se organiza, frente unos gobiernos que, a su parecer, siguen apoyando al primer ministro de Israel.

