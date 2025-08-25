Espana agencias

Evergrande, expulsada de la bolsa: cinco claves para entender su hundimiento

La salida de la compañía del parqué asiático marca un hito en la crisis inmobiliaria china, tras años de deudas impagadas, medidas regulatorias estrictas y un mercado en caída que ha generado incertidumbre entre inversores y miles de familias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Shanghái (China), 25 ago (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong expulsó este lunes al endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, la cara más visible de la crisis del sector en el país asiático merced a su pasivo de unos 330.000 millones de dólares (unos 281.958 millones de euros), por mantener la cotización de sus acciones congeladas durante más de 18 meses.

Estas son cinco importantes claves para entender cómo la empresa, que llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China, ha llegado a esta situación:

Todas las alarmas saltaron a mediados de 2021, cuando Evergrande incurrió en el impago de su deuda extraterritorial ('offshore') en un momento en el que arrastraba un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares, dando pie a cientos de litigios y a una coyuntura de gran incertidumbre en el sector por las implicaciones de una posible quiebra.

Como muchas otras promotoras chinas, desde el 'boom' inmobiliario de finales de los 90 Evergrande dependía en buena medida de altos niveles de apalancamiento (usar deuda para financiar operaciones) y de ventas sobre plano para seguir sacando adelante sus promociones: algunos analistas estimaron que la firma tenía 1,4 millones de viviendas vendidas antes de su construcción cuando estalló la crisis, equivalente a más de 200.000 millones de dólares.

Entre las causas de la crisis inmobiliaria china se destacan las llamadas 'tres líneas rojas', unas regulaciones impulsadas por Pekín en 2020 que buscaban limitar el acceso a financiación a aquellas promotoras que acumulasen un pasivo excesivo, superasen ciertos niveles de apalancamiento o no dispusieran de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo.

Esto hizo que múltiples firmas del sector se enfrentasen a una crisis de liquidez que se sumó a las restricciones aplicadas en aquellos años para "enfriar" el alto precio de las viviendas -inasequibles para muchas familias chinas- en línea con el principio establecido por el presidente del país, Xi Jinping, que aseguró que "las viviendas son para vivir en ellas, no para especular".

El frenazo del crecimiento tras el 'cero covid', el propio peso del sector inmobiliario sobre del PIB -según algunos analistas, en torno a un 30 %, sumando factores indirectos- y la desconfianza de los compradores se tradujeron en un frenazo del mercado que preocupa no solo a las promotoras sino también a las familias, las cuales ven la vivienda como un importante vehículo de inversión.

Ante la coyuntura, los reguladores respondieron con múltiples paquetes con medidas de apoyo al sector, garantías a la entrega de viviendas vendidas sobre plano o la retirada de restricciones a la compra, pero el mercado no está respondiendo: según cifras oficiales, la ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, un 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024.

Evergrande presentó en marzo de 2023 una propuesta para reestructurar casi 20.000 millones de dólares de deuda 'offshore' impagada, pero no logró un acuerdo con sus acreedores y, en enero de 2024, tras varias vistas aplazadas, la Justicia hongkonesa acabó por ordenar su liquidación, un dictamen que abrió un largo e incierto proceso.

La gran duda residía en si sería reconocido en la China continental, donde están la mayoría de sus activos, ya que el sistema judicial de la antigua colonia británica está separado del chino en virtud de su estatuto de semiautonomía. Además, Evergrande aseguró, citando un estudio de Deloitte, que la tasa de recuperación para inversores en caso de liquidación rondaría solo un 3,4 %.

Desde que estalló la crisis, e incluso pese a que las autoridades chinas intervinieron la empresa, Evergrande no ha conseguido salir del atolladero y ha copado titulares por el arresto domiciliario de su fundador y presidente, Xu Jiayin -llegó a ser el hombre más rico de China-, pérdidas de casi 90.000 millones de dólares desde 2021 o una solicitud de bancarrota en EE. UU. para proteger sus activos.

El año pasado, las autoridades chinas multaron con unos 578 millones de dólares a la principal filial del grupo por falsificar más de 78.000 millones de dólares en ingresos y 12.700 millones en beneficios, un escándalo 20 veces mayor al de Enron en 2001 y que también se tradujo en otra sanción y suspensión temporal para la conocida consultora PwC por su labor como auditora de Evergrande. EFECOM

(foto) (video)

Temas Relacionados

EvergrandeCrisis inmobiliariaChinaBolsa de Hong KongXu JiayinDeloitteShangháiPekínQuiebra empresarialSector inmobiliarioEFE

Últimas Noticias

El PSPV acusa a Mazón de "ocultar" un cuarto anticipo del Gobierno de 324 millones para "ayudarle a pagar las facturas"

El PSPV acusa a Mazón

El Gobierno balear promoverá "medidas de calado" contra la saturación turística antes de la próxima temporada

El Gobierno balear promoverá "medidas

Toque de diana a las 6.30, clases hasta las 18 y simuladores de vuelo, la formación de la Princesa Leonor para pilotar

Toque de diana a las

Collboni viaja a Jordania y visitará el centro de la ONU para refugiados palestinos

Collboni viaja a Jordania y

Montserrat (PP) critica a Sánchez que "no ha hecho los deberes" en prevención de incendios

Montserrat (PP) critica a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El curso político se precipita

El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros

Todo lo que se sabe de la contratación de Jéssica Rodríguez, ex de Ábalos, en Tragsatec e Ineco: 44.000 euros cobrados en un trabajo al que no acudía

Polonia busca tener el Ejército más poderoso de Europa: el país que más invierte de la UE y que contará con cinco veces más militares que España

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

ECONOMÍA

“Soy siempre la única mujer”:

“Soy siempre la única mujer”: la construcción en España todavía infravalora a las trabajadoras pese a enfrentar una crisis de relevo generacional

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”