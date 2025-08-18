Espana agencias

Vox exige explicaciones al Gobierno por la "avalancha" de pateras en Baleares y Almería

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 ago (EFE).- Vox ha exigido este lunes al Gobierno explicaciones por la "avalancha" de pateras, con más de 750 inmigrantes irregulares, llegadas a las costas de Baleares y Almería en las últimas semanas.

El grupo parlamentario ha registrado en el Congreso varias preguntas en las que denuncia que 670 personas han accedido de manera ilegal a las costas baleares durante la última semana, a las que suma otras 117 a las de Almería entre el 4 y el 7 de agosto.

"¿Por qué no se ha actuado para evitar la avalancha inmigratoria de la semana del 11 de agosto, cuando ya se sabía con bastantes días de antelación que se iba a producir?", pregunta la formación de Santiago Abascal, que se interesa también por las patrullas y el número de agentes destinados actualmente tanto en Baleares como en Almería.

Además quiere saber cuántas embarcaciones no detectadas por los mecanismos oficiales han llegado en lo que va de año a las costas almerienses y qué medidas especiales pretende adoptar el Gobierno para reforzar el control marítimo y la vigilancia en ellas ante el "notable incremento" de llegadas de pateras este verano. EFE

