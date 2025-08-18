Espana agencias

Más de 1.400 alumnos, 600 de ellos de primer año, inician el nuevo curso en la Academia General Militar de Zaragoza

Por Newsroom Infobae

La Academia General Militar de Zaragoza ha iniciado este lunes, 18 de agosto, un nuevo curso académico con la incorporación a primer curso de casi 500 nuevos alumnos, a los que se les unirán el 1 de septiembre más de un centenar provenientes de promoción interna, que se suman al resto de sus compañeros de cursos superiores, con un total de más de 1.400 alumnos del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Guardia Civil, Cuerpos Comunes, Ingenieros Politécnicos e Intendentes, que realizarán sus estudios este año en el Centro castrense zaragozano.

Junto a ellos, estudiantes de Estados Unidos, República de Corea, Francia, Chile y Colombia cursaran el año completo, o parte de él, compartiendo educación y vida diaria con los cadetes españoles, han informado desde el Ministerio de Defensa.

De igual forma, alumnos españoles cursarán parte de sus estudios en Estados Unidos, Francia, y otros países de la Unión Europea aún por determinar, lo que supone continuar con la notable participación en intercambios internacionales entre centros de formación militar.

Este curso académico se continuará con la implantación del Grado universitario en Estudios para la Defensa y Seguridad, impartiéndolo el Centro Universitario de la Defensa a dos cursos completos, y debiendo convivir, al menos durante dos años más, con el antiguo Grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Por otra parte, este año se continuará también con la implantación del Máster Universitario en Administración Económica y Logística en el Ámbito de la Defensa, diseñado para capacitar a los futuros oficiales de Intendencia para ejercer las funciones de planeamiento y administración de los recursos económicos y el asesoramiento en materia económico-financiera, tanto en el ámbito de la estructura orgánica del Ejército de Tierra, ya sea en operaciones nacionales como multinacionales, siendo ya la segunda promoción que lo curse.

Con estas nuevas incorporaciones, la Academia General Militar busca reafirmar su compromiso con la excelencia educativa y la innovación, centrados en proveer la mejor formación militar, intelectual y física a los futuros líderes del Ejército español.

