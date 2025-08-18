Espana agencias

Dieciocho carreteras cortadas por los incendios, nueve de ellas en Castilla y León

Según la Dirección General de Tráfico, varias vías secundarias permanecen intransitables en seis provincias por el avance del fuego, afectando a la movilidad y obligando a los servicios de emergencia a desplegar importantes dispositivos de control y asistencia

Madrid, 18 ago (EFE).- Un total de dieciocho carreteras, todas ellas secundarias, de las provincias de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias están cortadas al tráfico por los incendios, según los datos actualizados a las 17.10 horas de este lunes de la Dirección General de Tráfico.

De esas quince, nueve están en Castilla y León, y de estas seis en la provincia leonesa: la N-621 y la comarcal LE-2703 a su paso por Portilla de la Reina, en ambos casos; la CL-626, en Puente Almuhey; la LE-2711, en Retuerto; LE-164, en Yebra y LE-5228, en Salas de los Barrios.

En Zamora, están cortadas dos, la ZA-103 y ZA-104, a la altura de San Martín de Castañeda y Ribadelago, respectivamente; y en Palancia la CL-615 en Guardo.

En la provincia de Cáceres, está interrumpido el tráfico en las vías CC-218, en Casas del Monte y en esta misma vía en Aledeanueva del Camino; CC-219, en Gargantilla; CC-224, en Hervás y CC-234, en Valdastillas.

En Ourense, sigue cortada a la circulación en la N-5256 en Guimarei-As Estibadas, y en la OU-533 en A Gudiña-Bouza. En Asturias, la CO-4, en Covadonga. EFE

