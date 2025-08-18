Davidovich: "Algo tiene que cambiar"

Washington, 18 ago (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich fue muy crítico este lunes con las condiciones en las que se jugó la final del Abierto de Cincinnati (Estados Unidos) y dijo que "algo tiene que cambiar" en el circuito.

"Final un lunes, a las 3 de la tarde en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... Algo tiene que cambiar", dijo Davidovich en un mensaje en sus redes sociales.

El español Carlos Alcaraz conquistó el Masters 1.000 de Cincinnati después de que su rival, el italiano Jannik Sinner, se retirase a los 23 minutos con 5-0 en el marcador.

El torneo de Cincinnati estuvo marcado por los múltiples abandonos y por las altas temperaturas en las horas centrales del día que causaron desmayos entre jugadores y aficionados.

El propio Davidovich fue uno de los jugadores que se retiró por la carga de partidos.

Como todos los veranos en la gira de pista dura por Norteamérica, en Cincinnati han vuelto los debates sobre el calor extremo y los partidos que se juegan a primera hora de la tarde, con jugadores al límite de sus fuerzas.

También sobre la necesidad de que los torneos de rango ATP y WTA 1.000 cuenten al menos con una pista cubierta, en este caso concreto para lidiar con las habituales tormentas veraniegas en Estados Unidos y Canadá.

La controversia sobre la cubierta viene además azuzada en Cincinnati porque acaban de presentar una fastuosa renovación de las instalaciones con una inversión de 260 millones de dólares pero la pista central sigue sin cubierta. EFE