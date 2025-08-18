Calendario de la Liga Endesa 2025/26

Madrid, 18 ago (EFE).-
- Jornada 1 (4 y 5 de octubre)
Casademont Zaragoza - Baskonia Coviran
Granada - Joventut Badalona
Hiopos Lleida - Río Breogán
La Laguna Tenerife - BAXI Manresa
Real Madrid - Dreamland Gran Canaria
San Pablo Burgos - Bàsquet Girona
UCAM Murcia - MoraBanc
Andorra Unicaja - Surne Bilbao Basket
Valencia Basket - Barça
- Jornada 2 (11 y 12 de octubre)
Barça - Hiopos Lleida
Baskonia - Real Madrid
Bàsquet Girona - UCAM Murcia
BAXI Manresa - Coviran Granada
Dreamland Gran Canaria - Unicaja
Joventut Badalona - Casademont Zaragoza
MoraBanc Andorra - La Laguna Tenerife
Río Breogán - Valencia Basket
Surne Bilbao Basket - San Pablo Burgos
- Jornada 3 (18 y 19 de octubre)
BAXI Manresa - Dreamland Gran Canaria
Casademont Zaragoza - Río Breogán
Coviran Granada - Baskonia
Hiopos Lleida - Valencia Basket
Joventut Badalona - Surne Bilbao Basket
La Laguna Tenerife - UCAM Murcia
MoraBanc Andorra - Bàsquet Girona
Real Madrid - San Pablo Burgos
Unicaja - Barça
- Jornada 4 (25 y 26 de octubre)
Barça - Río Breogán
Bàsquet Girona - Dreamland Gran Canaria
Hiopos Lleida - Coviran Granada
La Laguna Tenerife - Unicaja
Real Madrid - BAXI Manresa
San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza
Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra
UCAM Murcia - Baskonia
Valencia Basket - Joventut Badalona
- Jornada 5 (1 y 2 de noviembre)
Barça - UCAM Murcia
Baskonia - La Laguna Tenerife
BAXI Manresa - Surne Bilbao Basket
Casademont Zaragoza - Real Madrid
Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra
Joventut Badalona - Hiopos Lleida
Río Breogán - Coviran Granada
Unicaja - Bàsquet Girona
Valencia Basket - San Pablo Burgos
- Jornada 6 (8 y 9 de noviembre)
Bàsquet Girona - Barça
Coviran Granada - Valencia Basket
Hiopos Lleida - Baskonia
Joventut Badalona - Real Madrid
La Laguna Tenerife - San Pablo Burgos
MoraBanc Andorra - Unicaja
Río Breogán - Dreamland Gran Canaria
Surne Bilbao Basket - Casademont Zaragoza
UCAM Murcia - BAXI Manresa
- Jornada 7 (15 y 16 de noviembre)
Barça - Baskonia
Bàsquet Girona - Coviran Granada
BAXI Manresa - Hiopos Lleida
Casademont Zaragoza - Unicaja
Dreamland Gran Canaria - Joventut Badalona
Real Madrid - Surne Bilbao Basket
San Pablo Burgos - MoraBanc Andorra
UCAM Murcia - Río Breogán
Valencia Basket - La Laguna Tenerife
- Jornada 8 (22 y 23 de noviembre)
Baskonia - Surne Bilbao Basket
Casademont Zaragoza - La Laguna Tenerife
Coviran Granada - Real Madrid
Dreamland Gran Canaria - Barça
Hiopos Lleida - UCAM Murcia
MoraBanc Andorra - Joventut Badalona
Río Breogán - San Pablo Burgos
Unicaja - BAXI Manresa
Valencia Basket - Bàsquet Girona
- Jornada 9 (6 y 7 de diciembre)
Barça - MoraBanc Andorra
Baskonia - Valencia Basket
Bàsquet Girona - Río Breogán
Coviran Granada - Casademont Zaragoza
Hiopos Lleida - Unicaja
Joventut Badalona - BAXI Manresa
La Laguna Tenerife - Real Madrid
San Pablo Burgos - UCAM Murcia
Surne Bilbao Basket - Dreamland Gran Canaria
- Jornada 10 (13 y 14 de diciembre)
BAXI Manresa - Barça
Dreamland Gran Canaria - Baskonia
MoraBanc Andorra - Coviran Granada
Real Madrid - Bàsquet Girona
Río Breogán - La Laguna Tenerife
Surne Bilbao Basket - Hiopos Lleida
UCAM Murcia - Joventut Badalona
Unicaja - San Pablo Burgos
Valencia Basket - Casademont Zaragoza
- Jornada 11 (20 y 21 de diciembre)
Barça - Joventut Badalona
Bàsquet Girona - La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza - MoraBanc Andorra
Dreamland Gran Canaria - Coviran Granada
Hiopos Lleida - Real Madrid
Río Breogán - Surne Bilbao Basket
San Pablo Burgos - BAXI Manresa
UCAM Murcia - Valencia Basket
Unicaja - Baskonia
- Jornada 12 (27 y 28 de diciembre)
Baskonia - San Pablo Burgos
Bàsquet Girona - Hiopos Lleida
Casademont Zaragoza - BAXI Manresa
Coviran Granada - UCAM Murcia
Joventut Badalona - Río Breogán
La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria
Real Madrid - Unicaja
Surne Bilbao Basket - Barça
Valencia Basket - MoraBanc Andorra
- Jornada 13 (29, 30, 31 de diciembre y 1 y 2 de enero)
Barça - Casademont Zaragoza
BAXI Manresa - Bàsquet Girona
La Laguna Tenerife - Coviran Granada
MoraBanc Andorra - Hiopos Lleida
Río Breogán - Baskonia
San Pablo Burgos - Dreamland Gran Canaria
Surne Bilbao Basket - Valencia Basket
UCAM Murcia - Real Madrid
Unicaja - Joventut Badalona
- Jornada 14 (3 y 4 de enero)
Baskonia - MoraBanc Andorra
Bàsquet Girona - Surne Bilbao Basket
Coviran Granada - San Pablo Burgos
Dreamland Gran Canaria - UCAM Murcia
Hiopos Lleida - Casademont Zaragoza
Joventut Badalona - La Laguna Tenerife
Real Madrid - Barça
Río Breogán - Unicaja
Valencia Basket - BAXI Manresa
- Jornada 15 (10 y 11 de enero)
Barça - Coviran Granada
Bàsquet Girona - Baskonia
BAXI Manresa - Río Breogán
Casademont Zaragoza - Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife - Hiopos Lleida
MoraBanc Andorra - Real Madrid
San Pablo Burgos - Joventut Badalona
Surne Bilbao Basket - UCAM Murcia
Valencia Basket - Unicaja
- Jornada 16 (17 y 18 de enero)
Baskonia - BAXI Manresa
Dreamland Gran Canaria - Hiopos Lleida
Joventut Badalona - Bàsquet Girona
MoraBanc Andorra - Río Breogán
Real Madrid - Valencia Basket
San Pablo Burgos - Barça
Surne Bilbao Basket - La Laguna Tenerife
UCAM Murcia - Casademont Zaragoza
Unicaja - Coviran Granada
- Jornada 17 (24 y 25 de enero)
Barça - La Laguna Tenerife
Baskonia - Joventut Badalona
BAXI Manresa - MoraBanc Andorra
Casademont Zaragoza - Bàsquet Girona
Coviran Granada - Surne Bilbao Basket
Dreamland Gran Canaria - Valencia Basket
Hiopos Lleida - San Pablo Burgos
Río Breogán - Real Madrid
Unicaja - UCAM Murcia
- Jornada 18 (31 de enero y 1 de febrero)
Bàsquet Girona - San Pablo Burgos
BAXI Manresa - Unicaja
Coviran Granada - Río Breogán
La Laguna Tenerife - Baskonia
MoraBanc Andorra - Dreamland Gran Canaria
Real Madrid - Casademont Zaragoza
Surne Bilbao Basket - Joventut Badalona
UCAM Murcia - Barça
Valencia Basket - Hiopos Lleida
- Jornada 19 (7 y 8 de febrero)
Barça - Bàsquet Girona
Baskonia - Casademont Zaragoza
Dreamland Gran Canaria - Surne Bilbao Basket
Hiopos Lleida - BAXI Manresa
Joventut Badalona - Valencia Basket
Real Madrid - Coviran Granada
Río Breogán - UCAM Murcia
San Pablo Burgos - La Laguna Tenerife
Unicaja - MoraBanc Andorra
- Jornada 20 (14 y 15 de febrero)
Barça - BAXI Manresa
Casademont Zaragoza - Joventut Badalona
Coviran Granada - Dreamland Gran Canaria
Hiopos Lleida - Bàsquet Girona
La Laguna Tenerife - Río Breogán
MoraBanc Andorra - Valencia Basket
Surne Bilbao Basket - Baskonia
UCAM Murcia - San Pablo Burgos
Unicaja - Real Madrid
- Jornada 21 (7 y 8 de marzo)
Baskonia - Hiopos Lleida
Bàsquet Girona - Unicaja
BAXI Manresa - La Laguna Tenerife
Dreamland Gran Canaria - Real Madrid
Joventut Badalona - Coviran Granada
MoraBanc Andorra - Casademont Zaragoza
Río Breogán - Barça
San Pablo Burgos - Surne Bilbao Basket
Valencia Basket - UCAM Murcia
- Jornada 22 (14 y 15 de marzo)
Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra
Coviran Granada - BAXI Manresa
Joventut Badalona - Barça
La Laguna Tenerife - Valencia Basket
Real Madrid - Hiopos Lleida
San Pablo Burgos - Baskonia
Surne Bilbao Basket - Río Breogán
UCAM Murcia - Dreamland Gran Canaria
Unicaja - Casademont Zaragoza
- Jornada 23 (21 y 22 de marzo)
Barça - Real Madrid
Baskonia - Bàsquet Girona
BAXI Manresa - UCAM Murcia
Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos
Dreamland Gran Canaria - Río Breogán
Hiopos Lleida - Joventut Badalona
MoraBanc Andorra - Surne Bilbao Basket
Unicaja - La Laguna Tenerife
Valencia Basket - Coviran Granada
- Jornada 24 (28 y 29 de marzo)
Barça - Unicaja
Bàsquet Girona - Real Madrid
Coviran Granada - Hiopos Lleida Joventut
Badalona - Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife - Casademont Zaragoza
MoraBanc Andorra - Baskonia
Río Breogán - BAXI Manresa
San Pablo Burgos - Valencia Basket
UCAM Murcia - Surne Bilbao Basket
- Jornada 25 (4 y 5 de abril)
BAXI Manresa - Baskonia
Casademont Zaragoza - Barça
Coviran Granada - Bàsquet Girona
Dreamland Gran Canaria - San Pablo Burgos
Hiopos Lleida - La Laguna Tenerife
Joventut Badalona - UCAM Murcia
Real Madrid - MoraBanc Andorra
Surne Bilbao Basket - Unicaja
Valencia Basket - Río Breogán
- Jornada 26 (11 y 12 de abril)
Barça - Surne Bilbao Basket
Baskonia - Dreamland Gran Canaria
BAXI Manresa - Joventut Badalona
Casademont Zaragoza - Hiopos Lleida
La Laguna Tenerife - Bàsquet Girona
Río Breogán - MoraBanc Andorra
San Pablo Burgos - Real Madrid
UCAM Murcia - Coviran Granada
Unicaja - Valencia Basket
- Jornada 27 (18 y 19 de abril)
Bàsquet Girona - Valencia Basket
Coviran Granada - Unicaja
Dreamland Gran Canaria - Casademont Zaragoza
Hiopos Lleida - Barça
Joventut Badalona - Baskonia
MoraBanc Andorra - UCAM Murcia
Real Madrid - La Laguna Tenerife
San Pablo Burgos - Río Breogán
Surne Bilbao Basket - BAXI Manresa
- Jornada 28 (25 y 26 de abril) (*1)
Baskonia - Barça
BAXI Manresa - San Pablo Burgos
Casademont Zaragoza - Surne Bilbao Basket
Coviran Granada - MoraBanc Andorra
Dreamland Gran Canaria - Bàsquet Girona
Río Breogán - Joventut Badalona
UCAM Murcia - La Laguna Tenerife
Unicaja - Hiopos Lleida
Valencia Basket - Real Madrid
- Jornada 29 (2 y 3 de mayo)
Barça - Dreamland Gran Canaria
Baskonia - Río Breogán
Bàsquet Girona - Casademont Zaragoza
BAXI Manresa - Valencia Basket
Joventut Badalona - Unicaja
La Laguna Tenerife - MoraBanc Andorra
Real Madrid - UCAM Murcia
San Pablo Burgos - Hiopos Lleida
Surne Bilbao Basket - Coviran Granada
- Jornada 30 (9 y 10 de mayo) (*2)
Barça - San Pablo Burgos
Casademont Zaragoza - Coviran Granada
Hiopos Lleida - Surne Bilbao Basket
La Laguna Tenerife - Joventut Badalona
MoraBanc Andorra - BAXI Manresa
Real Madrid - Río Breogán
UCAM Murcia - Bàsquet Girona
Unicaja - Dreamland Gran Canaria
Valencia Basket - Baskonia
- Jornada 31 (12, 13, 14 y 15 de mayo)
Baskonia - UCAM Murcia
Bàsquet Girona - BAXI Manresa
Casademont Zaragoza - Valencia Basket
Coviran Granada - Barça
Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife
Joventut Badalona - MoraBanc Andorra
Río Breogán - Hiopos Lleida
San Pablo Burgos - Unicaja
Surne Bilbao Basket - Real Madrid
- Jornada 32 (16 y 17 de mayo)
Baskonia - Coviran Granada
BAXI Manresa - Casademont Zaragoza
Hiopos Lleida - Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife - Barça
MoraBanc Andorra - San Pablo Burgos
Real Madrid - Joventut Badalona
Río Breogán - Bàsquet Girona
UCAM Murcia - Unicaja
Valencia Basket - Surne Bilbao Basket
- Jornada 33 (23 y 24 de mayo) (*3)
Barça - Valencia Basket
Casademont Zaragoza - UCAM Murcia
Coviran Granada - La Laguna Tenerife
Dreamland Gran Canaria - BAXI Manresa
Hiopos Lleida - MoraBanc Andorra
Joventut Badalona - San Pablo Burgos
Real Madrid - Baskonia
Surne Bilbao Basket - Bàsquet
Girona Unicaja - Río Breogán
- Jornada 34 (28, 29 y 30 de mayo)
Baskonia - Unicaja
Bàsquet Girona - Joventut Badalona
BAXI Manresa - Real Madrid
La Laguna Tenerife - Surne Bilbao Basket
MoraBanc Andorra - Barça
Río Breogán - Casademont Zaragoza
San Pablo Burgos - Coviran Granada
UCAM Murcia - Hiopos Lleida
Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria
