Bolsa de Tokio alcanza récord histórico intradía por más de 43.000 puntos a la apertura

Tokio, 18 ago (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió más de un 0,5 % en la apertura de la sesión de este lunes, animado por las subidas en el Dow Jones a finales de la semana pasada y mientras el selectivo nipón alcanzaba en la mañana de hoy un histórico nuevo récord intradía, subiendo por encima de los 43.000 puntos.

Transcurridos los primeros 50 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 0,53 % o 198,20 puntos, y se movía en 43.594,38 enteros, un nuevo récord histórico intradía.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía a un más moderado 0,46 % o 14,36 puntos, y se situaba en 3.122,04 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza animado por los buenos resultados cosechados por el Dow Jones a finales de la semana pasada y mientras el Nikkei sigue encadenando récords históricos tras superar la barrera de los 43.000 puntos la semana pasada.

En el sector de los semiconductores, sin embargo, las principales compañías como Tokyo Electron, Disco y Advantest acumulaban bajadas del 1,33 %, 2,17 % y 0,18 %, respectivamente.

El fabricante de vehículos Toyota se apreciaba un 1,42 %, y el gigante de los videojuegos Nintendo sumaba un 1,35 %. EFECOM