El Nikkei gana un 1,7 % y marca nuevo récord animado por el PIB de Japón

El principal referente bursátil de Tokio culmina la semana con un alza significativa impulsado por el sólido crecimiento económico nacional, el aumento de exportaciones y expectativas de cambios en la política monetaria, favoreciendo especialmente a tecnológicas y bancos locales

Tokio, 15 ago (EFECOM).- El índice Nikkei, referencia de la Bolsa de Tokio, cerró este viernes con un avance del 1,71 % animado por una expansión del producto interior bruto (PIB) de Japón mayor de lo esperado y por las expectativas de subidas de tipos por parte del banco central nipón.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 729,05 puntos, hasta los 43.378,31 enteros, alcanzando así un nuevo máximo al cierre tras el registrado el pasado miércoles, en las 43.274,67 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganó 49,73 puntos o un 1,63 %, hasta los 3.107,68, lo que también supone un nuevo máximo histórico.

El Nikkei alcanzó así un nuevo nivel inédito como broche a una semana en la que se redujeron las inquietudes arancelarias entre Estados Unidos y Japón tras el acuerdo alcanzado a comienzos de mes mientras continuó aumentando el optimismo en el sector tecnológico.

A ello se sumó este viernes la publicación del dato del PIB de Japón para abril-junio, con una crecida del 0,3 % intertrimestral gracias al incremento de las exportaciones y con un recorte del volumen de importaciones en el contexto de los aranceles de EE.UU., una expansión mayor de lo previsto por la mayoría de analistas.

La buena marcha de la cuarta economía mundial, acompañada de la aceleración de la inflación, alimentó las expectativas sobre una subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón en su próxima reunión sobre política monetaria a finales de septiembre, lo cual a su vez impulsó las cotizaciones en el sector bancario y financiero.

Entre las firmas con mayor capitalización en Tokio destacó hoy la escalada del 6,41 % del gigante tecnológico Softbank. El líder global del automóvil, Toyota Motor, ganó un 1,75 %.

En el sector de los semiconductores hubo ganancias generalizadas, entre ellas las de Lasertec (8,31 %), Disco (1,68 %) y Advantest (0,76 %).

También cerraron al alza los principales grupos bancarios nipones: Mitsubishi UFJ (0,31 %), Mizuho (4,69 %) y Sumitomo Mitsui (3,98 %).

En la sección principal, 853 valores avanzaron frente a los 704 que retrocedieron y 62 que terminaron sin cambios.

El volumen de negociación durante la jornada ascendió a 5,61 billones de yenes (unos 32.672 millones de euros). EFECOM

