España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España ha respaldado la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, para el despliegue de una misión de estabilización de Naciones Unidas en la Franja de Gaza con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger a los civiles en el enclave.

La misión temporal de la ONU en Gaza puede ser una herramienta para alcanzar la paz tanto en el enclave palestino como en la región y permitiría dar un paso más hacia la solución de dos estados, según han confirmado fuentes de Exteriores a Europa Press.

Macron, que llamó a la movilización del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes, propuso esta misión y aseguró que esta iniciativa permitiría brindar apoyo a un futuro gabinete palestino que tenga entre sus funciones desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el grupo que controla la Franja desde el año 2007.

"Decimos no a una operación militar y sí a una coalición internacional bajo mandato de la ONU para luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza y ayudar a su población a poner en marcha un gobierno de paz y estabilidad", señaló.

EuropaPress

