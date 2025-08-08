Inter Miami-Tigres y Pachuca-LA Galaxy, duelos de cuartos de la Leagues Cup

Nueva York, 7 ago (EFE).- Seattle Sounders-Puebla, Inter Miami-Tigres UANL, Toluca-Orlando City y Pachuca-LA Galaxy serán los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup.

La tercera edición de este torneo completó este jueves su primera ronda después de estrenar este año un nuevo formato con los 18 equipos de la Liga MX y con los 18 mejores conjuntos de la MLS en 2024 (con la excepción del San Diego en lugar de los Vancouver Whitecaps).

Todos los partidos de esta primera ronda contaron con un equipo de la MLS y otro de la Liga MX. A cuartos se clasificaron los cuatro mejores de cada una de las dos competiciones.

De esta forma, el Inter Miami, que por el momento no puede contar con Lionel Messi por una lesión muscular, terminó segundo en la tabla de la MLS con 8 puntos.

Su rival en cuartos será el Tigres UANL, que fue tercero en la clasificación de la Liga MX con 6 puntos.

El Inter Miami acaba de fichar a un Rodrigo de Paul que se reencontrará con un excompañero en el Atlético de Madrid como su compatriota Ángel Correa, que acaba de aterrizar en la Liga MX.

Por su parte, LA Galaxy ha encontrado en la Leagues Cup un oasis en medio de una temporada desastrosa.

El equipo más laureado de la historia de la MLS y vigente campeón de la MLS Cup es colista del Oeste con 16 puntos y sólo tres triunfos en 24 encuentros. Pero en la Leagues Cup, el conjunto angelino ha destacado hasta clasificarse como tercero de la MLS con 7 puntos tras aplastar este jueves por 4-0 a un Santos Laguna que se quedó con nueve jugadores antes del descanso.

En cuartos se verá las caras con el Pachuca, que se sacó el billete a las eliminatorias como segundo de la Liga MX con 7 puntos.

El mejor equipo mexicano de la primera ronda fue el Toluca, vencedor del Clausura 2025 y que, con 8 puntos, retará en cuartos a un Orlando City que consiguió 7.

No obstante, los Seattle Sounders son el único combinado de la Leagues Cup que puede presumir de haber hecho un pleno con tres triunfos en tres encuentros. Como primero de la MLS con 9 puntos, jugará en cuartos ante la gran sorpresa del torneo hasta el momento: el Puebla (6 puntos).

Los cuartos de final de la Leagues Cup se jugarán el 19 y el 20 de agosto. Las semifinales se disputarán el 26 y el 27 mientras que la final y el encuentro por el tercer puesto tendrán lugar el 31. EFE