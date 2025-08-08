Galaxy golea a Santos Laguna y se queda con el último boleto disponible a cuartos de final

Redacción deportes, 7 ago (EFE).- Los Angeles Galaxy goleó este jueves por 4-0 al Santos Laguna del fútbol mexicano para quedarse con el último boleto disponible para los cuartos de final de la Leagues Cup.

El ghanés Joseph Paintsil, el brasileño Matheus Nascimento, el japonés Maya Yoshida y el uruguayo Lucas Sanabria convirtieron por los de la MLS, que terminaron con dos victorias, un empate y siete puntos para acceder a la fase de los ocho mejores detrás del Seattle Sounders y el Inter de Miami, y delante del Orlando City.

Del fútbol mexicano se clasificaron Toluca, Pachuca, Tigres UANL y Puebla.

Paintsil convirtió de derecha en el primer minuto a pase de Mauricio Cuevas, quien le puso un balón a Nascimento, anotador en el 39 del 2-0, ventaja ampliada con un golpe de derecha de Yoshid, en un tiro de esquina en el 45+5.

En el 45 el hondureño Choco Lozano fue expulsado y el 45+6 fue el argentino el que recibió tarjeta roja, con lo que dejaron al Santos con nueve hombres en la cancha. Mermado, el Santos recibió un cuarto gol, de Sanabria con un golpe de derecha en el 74.

Un poco antes el New York Red Bulls derrotó en serie de penaltis al Juárez FC y le impidió clasificarse a los cuartos de finales.

El Juárez llegó al partido con la posibilidad de desplazar al Puebla como cuarto cuadro mexicano en cuartos, pero apenas empató 1-1 y perdió desde los 11 metros.

Dylan Nealis convirtió de cabeza en el minuto 47 para darle ventaja al cuadro de casa que se vio alcanzado con un gol del colombiano Oscar Estupiñán, en el 87 a pase de Jairo Torres.

Rodolfo Pizarro falló un penalti y decidió la suerte de su equipo.

En otro resultado, el Charlotte FC de la MLS derrotó por 0-2 a los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, en la despedida de ambos equipos.

El neozelandés Bill Tuiloma y el británico Tyger Smalss convirtieron por el Charlotte, que sumó su primera victoria y terminó con cuatro puntos, dos más que los Rayados.

Los mexicanos jugaron sin la mayoría de sus titulares, liderados por el español Sergio Ramos. El estratega español Domenec Torrent decidió guardar para el torneo de liga a sus mejores hombres y pagó con la derrota.

La mejor actuación de México en el cierre de la primera fase del campeonato fue la de las Chivas de Guadalajara, que se impusieron por 1-2 al Cincinnati.

Efraín Álvarez convirtió un penalti en el minuto 25 y le puso un pase en el 57 a Armando González anotador de pierna derecha para darle el triunfo a las Chivas; por los de la MLS descontó el colombiano Andrés Dávila.

Chivas terminó en sexto lugar con cinco puntos y quedó eliminado al igual que los otros tres cuadros más emblemáticos del fútbol mexicano; Pumas, octavo; América, décimo, Cruz Azul, duodécimo.

Los Azules empataron 1-1 con el Colorado Rapids y vencieron 5-4 en penaltis, a pesar lo cual el equipo dejó una mala impresión, al no poder ganar ningún partido en 90 minutos y ser humillado en su debut,7-0 por el Seattle Sounders.

En los cuartos de final de la Leagues Cup jugarán Seattle Sounders-Puebla, Pachuca-Los Angeles Galaxy, Toluca-Orlando City y Tigres UANL-Inter de Miami.EFE