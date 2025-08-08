Espana agencias

Detenido el líder de un grupo que cometió más de 130 delitos suplantando identidades

Por Newsroom Infobae

Granada, 8 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Granada al cabecilla de un grupo criminal itinerante especializado en la suplantación de identidades y responsable de más de 130 delitos con los que habrían obtenido unos 300.000 euros al caracterizarse como las víctimas de documentos sustraídos.

Según ha informado este cuerpo armado, la detención del líder y otros dos miembros de este grupo criminal se enmarca en la continuación de la operación 'Identitas' desarrollada el pasado mayo y en la que también fueron detenidas tres personas.

Tras la detención del primer grupo, la investigación se centró en este segundo, que seguía delinquiendo de forma muy activa por todo el país.

Esta segunda fase ha acabado con la detención en Granada de tres integrantes, entre ellos el cabecilla de la banda.

Los integrantes del grupo obtenían en el mercado ilícito numerosos carnés de identidad previamente sustraídos y conseguidos de manera fraudulenta, mediante la comisión de diversos delitos.

A continuación, los seleccionaban según el parecido de las víctimas con los integrantes del grupo, que se caracterizaban para acceder a las entidades bancarias y poder retirar dinero en efectivo simulando ser los dueños de las cuentas.

El grupo operaba por todo el país, con delitos en Zaragoza, Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia, Málaga, Valencia, Albacete, Tarragona, Pontevedra, Sevilla Granada, Málaga, Castellón, León, Toledo, Navarra, Logroño, Lugo, Ciudad Real y Asturias

De momento se les imputan 130 delitos con los que habrían obtenido cerca de 300.000 euros y del grupo destaca la elevada reincidencia, mantenida desde 2024 y hasta su arresto.

La investigación ha sido realizada por agentes de los grupos de Policía Nacional especializados en delincuencia itinerante de Zaragoza y Barcelona, que han contado con la colaboración de los agentes de Granada para materializar las detenciones.

Durante el arresto, los detenidos tenían una veintena de carnés sustraídos y dinero en efectivo ocultos en el techo del vehículo que utilizaban para sus desplazamientos entre las provincias.

En un registro posterior fueron incautados otros 110 carnés y 13.000 euros en efectivo.

El Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión de los tres detenidos mientras la Policía Nacional ha dado por concluida la operación. EFE

