Marc Márquez dice querer "mantener el mismo nivel que en Aragón"

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) señaló en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Italia de MotoGP, en el circuito de Mugello, que quiere tratar de "mantener el mismo nivel que en Aragón".

Si bien enseguida reconoció que este "será un gran premio especial para Ducati" y para su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia, "que ha ganado en las tres últimas ocasiones aquí", y Marco Bezzecchi, pero que intentará "estar con ellos", porque eso serán "muy buenas noticias".

Sobre esas victorias consecutivas de Bagnaia, el líder del Mundial 2025 dijo que iba a tratar de "desentrañar su buen rendimiento".

"Este año he podido ver un poco todos sus datos, aunque la moto era distinta a la del año pasado, pero trataremos de entender en qué puntos es más fuerte él y así aprovecharme de sus datos; no sólo de sus datos, sino también de los datos de Alex, ya que ambos han demostrado ser muy rápidos en este circuito", agregó.

Una victoria ante Bagnaia no la considera concluyente para la temporada pues, en su opinión, su principal rival es su hermano, Álex Márquez, "que es el que está más cerca en la clasificación" y "el campeonato es súper largo", aseveró.

"Este es un deporte en el que se puede sufrir un percance, tener un accidente que trastoque todo; son 37 puntos los que están en juego en cada cita y en los circuitos en los que me cuesta más lo que tengo que hacer es estar cerca de ellos y, en los circuitos en los que me encuentre cómodo, atacarlos para intentar sacar el máximo de puntos posibles, como hice en Aragón. Ese es el objetivo", reconoció Marc Márquez.

"Sin duda, los sábados son muy importantes, no sólo por la carrera esprint, sino por la clasificación y por estar en las primeras posiciones; no es necesario estar siempre en 'pole'", continuó.

El ocho veces campeón del mundo reconoció estar "en un gran momento de forma" e, incluso, consideró que han mejorado el nivel entre él y su hermano, de quien dijo "está en su mejor momento".

Ante la posibilidad de igualar al italiano Valentino Rossi opinó que conquistar nueve campeonatos, "si llegan", no es "el gran reto", sino "regresar y ser competitivo después de un mal momento".

"Hace tres años estaba aquí anunciando que me iba a Estados Unidos para que me enderezasen el brazo. Todo el mundo tiene sus carreras, sus méritos, pero yo estoy más que complacido con pensar en ese reto y por eso trataré de ganar el campeonato, pero no sólo depende de mí, aunque sin duda iremos a por todas", indicó.

Marc Márquez lidera la clasificación con 233 puntos, 32 más que su hermano, Álex, segundo de la tabla. Francesco 'Pecco' Bagnaia completa el podio general en la actualidad, con 140 puntos. EFE