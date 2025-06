La UCO sitúa a Cerdán en el origen de la presunta trama de cobro de mordidas por obras: "Voy a ir a por todo"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al hasta este jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para "gestionar pagos" al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García --solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros--; para finalmente volver a ascender.

Así consta en un informe, de 490 páginas, que la UCO ha entregado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), partiendo de las acusaciones lanzadas por el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, que dijo que tuvo que dar 15.000 euros a Cerdán por haberle quitado un supuesto negocio con Acciona, a las que ahora suma el contenido de los dispositivos electrónicos de Koldo, incluidas unas grabaciones que él mismo realizó.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, refleja que la operativa habría comenzado en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo, quienes tenían "una estrecha relación" a cuenta de la política local; y en el año 2015, desde cuando la UCO observa "una continuidad temporal" en las relaciones de García con Acciona.

El detonante sería "una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali", que "contrató los servicios de Acciona" en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con "otra pequeña mercantil, Servinabar", una de las empresas registradas el pasado martes en el marco de estas pesquisas. La UCO explica que "el valor añadido" de esta última cobra "sentido" por "la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas".

La Guardia Civil relata que la relación entre Cerdán y García trascendió a esa primera etapa en Navarra. Así, cuando en 2017 el primero fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE, "se trasladó a Madrid junto con Koldo". Sobre esto la UCO recuerda que fue el propio Santos quien dijo haber presentado a García a Ábalos y promoverlo para que le contrataran como su chófer. "Menos de un año después", ya era el asesor del ministro.

"Esta etapa ministerial que se inició en ese momento dejaría entrever el hecho de que Santos promoviera la cercanía de Koldo a Ábalos, lo que le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos de puestos orgánicos en el Ministerio de Transportes", expone la UCO.

UNA RELACIÓN "JERARQUIZADA"

La UCO presenta a Koldo como el "hilo conductor", en un entramado de relaciones donde inicialmente "estaba jerarquizada, quedando patente la subordinación" de García a Cerdán, pero que paulatinamente se invirtió con el salto ministerial. Y es que, indican los agentes, "los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del Ministerio de Transportes: Adif y la Dirección General de Carreteras".

De hecho, detallan que "Koldo se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero". Los agentes destacan una conversación, de 2020, en la que García pidió a Pardo de Vera una adjudicación para LIC. "Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo", contestó ella.

La UCO llama la atención sobre "la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes" y, en concreto, le "resulta de especial relevancia" que Ábalos ordenara a Koldo que "hablara con Santos antes de decidir nada", cuando "éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno".

En la misma línea, la UCO subraya que "Koldo le pidió a Ábalos que hablase con él" porque se mostraba "muy insistente" con una obra en Sevilla, "llegando a considerarlo una obsesión, ya que con la presión que estaba ejerciendo 'parece que se juega la luna'".

"VOY A IR A POR TODO"

En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a "gestionar pagos". La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas "contraprestaciones económicas". En concreto, las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

En una conversación intervenida, Koldo explicó a Cerdán que Ábalos habría percibido 550.000 euros de dos adjudicaciones de Murcia, quedando por abonarle 450.000. Cerdán se comprometió con García a conseguir ese dinero: "Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo".

Los agentes también detallan otra charla entre Koldo y Ábalos en la que el primero le conmina a conseguir que Cerdán le "reciba cinco minutos". "Y te consigo 450.000 euros. Necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar (Puente, según la UCO) le escucha. Conseguimos 2 putas obras y que le follen", indicó.

SANTOS TAMBIÉN QUERÍA CONTROLAR NOMBRAMIENTOS

Al margen de la presunta trama de obras, la UCO menciona también que en 2020, "con motivo de la formación del nuevo Gobierno", tuvo lugar "una conversación de especial relevancia entre Santos y Koldo" porque revela "una nueva insistencia del primero en influir en el nombramiento de determinados puestos de dirección del Ministerio de Transportes".

Según la UCO, "Santos le preguntó a Koldo por el proceso de decisión de nombramiento de altos cargos, desprendiéndose de la conversación que pretendía cesar a Pedro Saura", porque "habría puesto problemas en la adjudicación del Puente del Centenario", y "ascender tanto a Pardo de Vera como a Herrero, cuya participación en la presunta adjudicación irregular de licitaciones públicas habría sido determinante".

En junio de 2018, Cerdán también mostró una "clara insistencia" para conseguir determinados nombramientos, advirtiendo de que, "de no materializarse, supondría que 'nada será posible' y 'se complica muchísimo'".

Santos también pidió para él mismo. Las tornas se habían invertido hasta tal punto que, en noviembre de 2018, se quejó a Koldo de que Ábalos no le contestaba ni al WhatsApp. Avisó de que le había mandado "un mensaje a Pedro". La UCO dice que quería obtener un cargo en Indra para "mantener a la familia en Madrid" pero no lo logró: "Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada".

LA CAÍDA DE KOLDO Y ÁBALOS, Y EL ASCENSO DE SANTOS

La UCO sostiene que con el tiempo se desplegaron "dos operativas: una asociada a Cerdán" y otra "aparentemente" desvinculada del mismo, donde entraría De Aldama como eje vertebrador, con presuntos pagos periódicos a Koldo de 10.000 euros, que éste repartiría con Ábalos, "al menos" desde octubre de 2019, a cambio de "tener acceso al propio ministro" para "petición de favores".

Esta derivada suscitó "miedo y preocupación" en el entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE. En enero de 2021, Cerdán habló con Koldo tras haber escuchado que éste "habría solicitado dinero a empresas pequeñas a cambio de adjudicarles contratos". "Coño, ¡hay que parar el ruido!", le dijo. La UCO cree que Ábalos fue cesado, y junto a él Koldo, por "ayudar a otras empresas a espaldas del partido".

En ese ocaso del tándem ministerial, que supuso el ascenso de Cerdán en sustitución de Ábalos, Koldo le reprochó en diciembre de 2023 que le hubieran dejado "tirado en una esquina como una colilla" a pesar de los "recados" que hizo "a todo el mundo": "Venían a pedir a José: 'ha dicho el presi..'".

Un mes antes, hablando con Ábalos, le dijo que había amenazado a Cerdán para que le recibiera. "Le he dicho (...) o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona".