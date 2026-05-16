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Manolo González: "No saco la calculadora, si ganamos se ha acabado"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que no saca "la calculadora" de cara al partido de mañana contra Osasuna y ha recordado que si el equipo gana "se ha acabado", en referencia a la permanencia matemática en LaLiga EA Sports.

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha rechazado frontalmente cualquier tipo de pacto para empatar con Osasuna: "El fútbol tiene estas cosas. Las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida... Vamos a ir a ganar. Sabemos que así estamos salvados. No queremos esperar a la última jornada".

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González ha calificado el encuentro de "vital importancia" y ha insistido en que nadie puede pensar en el siguiente partido frente a la Real Sociedad para sellar la permanencia. "No hay futuro. El choque que importa es el de mañana, que es el de Osasuna", ha repetido con tono serio.

Por otra parte, el preparador blanquiazul ha explicado que el vestuario llega reforzado tras ganar en la anterior jornada al Athletic (2-0): "La victoria te refuerza a nivel anímico y no de confiarte, sino de confianza. Crees más en ti como jugador". El triunfo contra los vascos fue el primero en el año 2026.

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González ha apuntado que, pese a las buenas sensaciones del vestuario, no hay margen para bajar la guardia. "La competición no te permite relajación. Vamos a muerte, a no dar ningún balón por perdido y a no descuidar ningún detalle. Hay que competir el partido al máximo", ha avanzado.

El entrenador, que se ha deshecho en elogios hacia Osasuna, ha pronosticado un partido "duro" para ambos conjuntos: "Hemos demostrado que somos capaces de tumbar a cualquier rival. No hay otra que ir y dejarse la vida ahí". El técnico ha calificado de "locura" la cantidad de equipos que pelean por salvarse.

Finalmente, preguntado por su emotiva reacción en el triunfo contra el Athletic, González ha confesado que se considera una persona "muy fuerte" a la que "nadie ha regalado nada", pero ha añadido que tiene sus "momentos". "Todos somos humanos", ha comentado en la rueda de prensa. EFE

dpb/xsf/og

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EFE

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