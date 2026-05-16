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Alessio Lisci: “Por mirar arriba nos hemos descuidado”

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Pamplona, 16 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha afirmado que se han “descuidado” por mirar hacia las posiciones altas, olvidando una permanencia que todavía no han firmado y que podrían sentenciar mañana ante el Espanyol.

“Todo lo que no sea dar el 100% o incluso más no vale”, ha iniciado el técnico italiano la rueda de prensa previa al partido más importante del año.

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Lisci confía en la magia de El Sadar: “El equipo sabe que hacemos muchísimas cosas para puntuar y ganar, pero siempre analizamos los partidos. En casa hemos estado muy bien y hay que seguir en la misma línea”.

Sobre el estado de Víctor Muñoz, el entrenador ha sido claro: “No sabemos, lo metemos en convocatoria e irá al banquillo, pero no sabemos si vendrá a animar o a jugar. Lo normal es que no juegue”.

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El extremo cayó lesionado, dejando en el aire su presencia con la selección española esta verano: “Está con unas ganas de jugar increíbles; no depende de él, pero las ganas y el compromiso son tremendas”.

“Mañana no hay radios ni nada, tenemos que salir a ganar. Pensando en nosotros y en ganar, no podemos estar haciendo cuentas. Yo quiero que el equipo salga al campo a ganar”, ha continuado.

Tarde de emociones fuertes: “Yo digo una cosa, siempre lo digo, pero al final el fútbol mola cuando hay sensaciones fuertes, queríamos otras sensaciones, pero a mí me gusta vivirlas. Cuando más he disfrutado fue la semana de la salvación ante el Amorebieta (con el Mirandés). Nos ha venido así y tenemos que vivirlas así, no queríamos llegar a este punto. La Liga está de manicomio. Tenemos una oportunidad de vivir una tarde especial”.

Confía en el factor campo: “Mañana espero un Sadar fantástico. Cuando jugamos en casa somos 12. Los números los dicen claramente. Mañana espero su mejor versión. Una de las claves de mañana es saber vivir con el error. Todos tenemos que ser conscientes de ello”.

“No es un equipo que está muerto, siempre ha competido y ha estado cerca de puntuar. Tiene delanteros muy buenos en el juego directo y a Kike García lo conocéis de sobra”, ha reconocido sobre el Espanyol.

Ha pedido tener fe en el equipo: “Tenemos que estar preparados a todos los escenarios. El gol te puede venir de la nada. Entonces, para marcar un gol se pueden tardar 20 minutos de posesión o 3. Teneos que tener fe de que pueda llegar el gol”. EFE

le.jr/og

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EFE

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