Hallan los cuerpos sin vida de un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores (Alicante)

Valencia, 16 may (EFE).- El cuerpo de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo han sido hallados sin vida en una vivienda del puesto de la localidad de Dolores (Alicante).
Según han informado fuentes de la Guardia Civil a EFE, el hallazgo se ha producido en una de las viviendas en la que residía la familia. EFE
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