El brasileño Mikael Lopes jugará en el Bathco BM Torrelavega

Santander, 16 may (EFE).- El Bathco BM Torrelavega ha llegado a un acuerdo para la incorporación del lateral derecho brasileño Mikael Lopes a partir de la próxima temporada.

En un comunicado, el club naranja ha explicado que el internacional brasileño llegará procedente del Barcelona B, donde ha competido los dos últimos años en División de Honor Plata.

PUBLICIDAD

A sus 21 años y con 1,92 metros de altura, Lopes se convierte en el tercer fichaje del Bathco BM Torrelavega para la próxima temporada tras el de su compatriota Rangel Luan y el del también portero Saeid Barkhordari.

Salido de la cantera del Taubaté Handebol brasileño, fue protagonista de la andadura del Barça B en Copa del Rey, ya que sus actuaciones sirvieron para eliminar en primera ronda a Tubos Aranda Villa de Aranda, contra los que anotó 8 tantos, y a SANICENTRO BM Guadalajara, contra los que sumó 5 goles.

PUBLICIDAD

En tercera ronda, y a pesar de la eliminación, cosechó 10 goles ante Recoletas Atlético Valladolid.

El lateral brasileño ha asegurado estar "muy contento", ya que cree que es un salto en su carrera. "Espero poder ayudar al equipo en todo lo posible a lograr los objetivos", ha dicho. EFE

PUBLICIDAD

ksm/fb/og