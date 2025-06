Koldo García intentó usar a Santos Cerdán para influir sobre Óscar Puente a fin de colocar personal y conseguir obras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en su último informe que Koldo García intentó valerse de su relación con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para influir sobre el ministro de Transportes Óscar Puente con la intención de colocar personal en el Ministerio y conseguir adjudicaciones de obra pública.

Así consta en el informe de 490 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que los agentes entregaron al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio y que llevó al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros en casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de varias empresas el pasado martes.

Tras analizar varias grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023 halladas en los dispositivos del exasesor, los agentes sostienen que --según lo "expuesto" por Koldo en dichas grabaciones-- "Santos habría intentado nombrar a dos personas de Acciona dentro de la nueva estructura del Ministerio de Transportes, una vez había tomado posesión el nuevo ministro Óscar Puente".

Según los investigadores, Koldo llegó a decirle a Ábalos en noviembre de 2023 que necesitaba reunirse cinco minutos con Cerdán "para pedirle que, en virtud de su relación con Óscar Puente, le consiguiese dos obras de las que poder sacar rédito económico personal". "Este extremo fue reiterado por Koldo en numerosas ocasiones a lo largo de la conversación", recalcan.

"Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso, vale. Yo lo que le voy a pedir a Santos, es decir, dame un par de obras y vete a tomar por culo... Jefe, yo te estoy diciendo totalmente sincero. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses", le dijo Koldo a Ábalos, según la transcripción de la UCO.

"YO AHÍ CONSIGO MEDIO KILO FÁCIL"

En el marco del informe también consta otro extracto en el que Koldo le dijo al exministro: "Le voy a intentar pedir a Santos que me dé dos obras, si me da dos obras de treinta y cinco, yo ahí consigo medio kilo fácil, y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces, lo que me da, yo la mitad te lo voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás".

Además de hacer referencia a la influencia de Cerdán para conseguir obra pública, Koldo aseguró también que "Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha". Según señaló, Cerdán había ido a Transportes a "colocar un par de personas".

Según la transcripción, Koldo insistió en que le iba a "apretar a Santos como Dios manda". "Y tengo la fórmula para hacerlo. Pero si no me da cinco minutos, no le puedo joder", añadió.