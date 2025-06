Clavijo, sobre la Conferencia de Presidentes: "Ni unos ni otros quieren a los negritos en España"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado este martes duramente contra el resultado de la Conferencia de Presidentes que fue un "fracaso de todos, un fracaso de la democracia" por la falta de acuerdos.

"Ni unos ni otros quieren a los negritos en España", ha señalado en respuesta a preguntas de AHI, Vox y PSOE en la sesión de control del Pleno del Parlamento, acerca de la falta de interés del Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP para desarrollar un sistema nacional de acogida de menores migrantes no acompañados.

Clavijo ha lamentado que la "crispación y la tensión política se han instalado en Madrid", a diferencia de lo que sucede en Canarias y no ha ocultado que su delegación salió "peor" que como entró a la cumbre celebrada en Barcelona.

Ha desvelado también que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha remitido una carta al Gobierno de Canarias para fijar una reunión y avanzar en una solución con los menores migrantes solicitantes de asilo. "Hoy mismo le contesta la consejera diciendo que el día que sea, a la hora que sea", ha indicado.

El presidente ha insistido en que "no hay voluntad política" para alcanzar acuerdos en cuestiones migratorias y cree que solo queda "esperar por el Poder Judicial" para lograr alguna solución mientras Canarias soporta "en solitario" el "drama humanitario" que hay en las costas de las islas.

En esa línea ha comentado que la situación actual se da "porque el Gobierno ha querido" dado que hay dos fallos del Supremo y uno del Constitucional "porque no están cumpliendo" por lo que no entiende que se quiera "responsabilizar a la oposición".

Ha apuntado que su Gobierno no mira para otro lado, como le ha acusado el PSOE, y de hecho, ha avanzado que no le va a "temblar la mano" para llevar a una comunidad autónoma ante los tribunales "sea del color que sea" si se incumple la ley. "Este Gobierno va a defender a los canarios, y va a defender el interés superior del menor en primer lugar", ha subrayado.

RECONOCIMIENTO A LOS SERVICIOS EN LA RESTINGA

Clavijo, que ha hecho un reconocimiento al trabajo de los servicios de emergencias en el vuelco del cayuco en La Restinga, ha criticado a Vox por su "amenaza" con no aprobar presupuestos autonómicos si los gobiernos no se comprometen "a no recibir ni un migrante, intentando que la ley no se cumpla".

Así, le ha espetado al portavoz, Nicasio Galván, que este "no es el camino" pues detrás de esas actitudes "están el sufrimiento de los niños y las niñas y la frustración de los ciudadanos".

Además, ha valorado el "apoyo" del Gobierno vasco, que defendió con Canarias un texto conjunto para aplicar el artículo 35 de la ley de extranjería, y del presidente catalán, Salvador Illa, que se mostró a favor de acoger menores migrantes.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto, también ha realizado un "agradecimiento" al personal de los servicios que intervino en La Restinga y ha dejado claro que Canarias salió "mucho peor" de como entró a la Conferencia de Presidentes dado que "casi nadie" quiere compartir con las islas la responsabilidad de los menores.

"No hay política de Estado, el Gobierno no cumple con lo que le exige el Supremo, nadie da su brazo a torcer, el mensaje es entiéndase usted mismo", ha indicado, alertando de que la inmigración se puede incrementar ante la inestabilidad del Sahel por el incremento de influencia de Rusia y la eliminación de ayuda humanitaria de Estados Unidos. "La situación es insostenible", ha explicado.

EL PSOE AFEA LA "COMPLICIDAD" DE CLAVIJO CON EL PP

Galván (Vox) ha reducido la Conferencia de Presidentes a "una foto para dar una normalidad institucional que no existe" y señalado que "se mantienen las prebendas al separatismo" pues se "incidió" en la condonación de la deuda, la financiación singular para Cataluña y el "bochornoso espectáculo de los pinganillos".

Ha afeado a Clavijo que "el PNV no es el camino" pues es un partido "racista y supremacista" y se ha preguntado si Clavijo es el que estaba "envuelto en la bandera de las estrellas verdes" en el acto institucional del 'Día de Canarias' o el que "pasaba orgulloso la bandera y el himno nacional" junto al Rey en el desfile de las fuerzas armadas.

Sebastián Franquis, portavoz del PSOE, ha lamentado la "vergüenza política" que supuso la Conferencia de Presidentes porque el PP "la convirtió en un instrumento político para ir contra el Gobierno", y frente a esa coyuntura, ha dicho que Clavijo prefirió "mirar para otro lado", lo que le convierte en "cómplice" de los populares.

Ha criticado que el PP llegue a acuerdos presupuestarios en comunidades autónomas para que no se produzca la derivación de menores frente a la "pasividad" de Clavijo, lo que deja claro su "debilidad y falta de liderazgo", pues el PP "arrastra" a Canarias al "teatrillo de la política nacional".