IU avisa que subir el gasto militar le "dificultaría mucho" seguir en el Gobierno y Sumar descarta otro aumento

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha advertido este lunes que cualquier aumento del gasto militar al que se comprometiera España de cara a la cumbre de la OTAN, incluso por debajo del umbral del 5% del PIB, "dificultaría mucho" que su formación se mantenga como miembro del Gobierno de coalición.

Por otro lado, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha manifestado que no contempla ese escenario y que su formación descarta que pueda haber otro incremento en materia de defensa, a tenor de las palabras de la titular de Defensa, Margarita Robles, que aludió a que era suficiente con un volumen del 2% sobre el PIB en estas partidas.

En rueda de prensa telemática este lunes ha insistido en las declaraciones del portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, del pasado sábado al plantear que IU abandonará el Ejecutivo aceptaba entrar en una "brutal espiral de rearme" consistente en subir el presupuesto en defensa un 5% sobre el PIB, como demanda la Alianza Atlántica y Estados Unidos (EEUU).

De esta forma, IU abre la posibilidad de que la representante de IU en el Gobierno, la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, renunciara a su cargo en caso de que se eleve las partidas dedicadas a armamento. La formación ya avanzó que iba a presionar para impedir cualquier aumento de partidas armamentísticas y criticó en su informe de propuesta alternativa de seguridad que el PSOE oponía poca resistencia a la deriva militarista que venía desde la UE.

García Sempere ha ahondado en que cualquier aumento del gasto militar sería una "pésima noticia" que les impediría seguir dentro del Gobierno, para subrayar que Santiago aludió al umbral del 5% para presupuesto de defensa al ser la cifra que se baraja para la cumbre de la OTAN de finales de junio.

EL GASTO MILITAR YA ES MUY ALTO EN ESPAÑA

La dirigente de IU ha enfatizado que su posición es "inequívoca" y consistente en la oposición de más incremento del gasto militar, al estimar que en el caso de España ya es "muy elevado" al situarse en la franja del 2% del PIB. En consecuencia, ha repetido que "se haría muy difícil para IU estar en un Gobierno que entrara en esta espiral que se exige por parte de la OTAN de alcanzar el 5%".

García Sempere ha declarado que no quieren un Gobierno que aumente el gasto militar y en esa línea van a seguir trabajando desde IU, de cara a impedir caer en una "espiral belicista" cuando la prioridad de inversión debe ir a reforzar los servicios públicos, como la sanidad y educación.

"Nuestra posición va a ser clara desde el seno del Gobierno para contener el gasto militar, para dar respuesta a lo que realmente necesitan las familias trabajadoras", ha remachado.

En otra comparecencia de prensa la coordinadora general de Sumar ha apuntado que descarta cualquier aumento del gasto militar, ya sea del 5% o por debajo de ese umbral, y en consecuencia no contemplan ningún escenario de que cualquier fuerza del socio minoritario tenga que dejar el Gobierno.

"Lo que no puede ser no es y, además, es imposible", ha zanjado Lara Hernández quien se ha remitido a que la propia ministra del ramo ha rechazado en declaraciones a los medios que se eleve el gasto en defensa más del 2% del PIB. De esta forma, el seno de Movimiento Sumar recetan no entrar en debates sobre posibilidades de salir del Gobierno, máxime cuando el PP está en plena ofensiva contra el Ejecutivo.

PODEMOS "JAMÁS" ESTARÍA EN EL "GOBIERNO DE LA GUERRA Mientras, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha apuntado en otra rueda de prensa que IU sabrá si sale o no del Gobierno por la cuestión del gasto militar, que todo apunta a que puede llegar al 5% en la próxima cumbre de la OTAN.

Al respecto, ha afirmado que sería "absolutamente escandaloso", "terrorífico" y "un ataque directo al corazón del Estado del bienestar" que se aumentara el presupuesto armamentístico, pues derivará en "recortes" como detectan ya en el caso de la educación con casi 900 millones menos a la educación pública.

Por ello, ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no firme ningún compromiso más en materia de presupuesto militar con la Alianza Atlántica y le ha afeado que el gasto que prometió en vivienda, el principal problema social, durante la reciente Conferencia de Presidentes es claramente inferior en términos anuales a los 10.500 millones reservados este año para defensa.

"Vamos a ver qué decisión toma IU. Yo lo que puedo garantizar es que Podemos no estaría en este Gobierno de la guerra en ningún caso, Podemos jamás habría estado en un gobierno de la guerra como este que está inmerso en una deriva belicista y de incremento exponencial en gasto militar", ha apostillado.

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS POR LA PAZ

Finalmente, García Semepre ha destacado que IU se volcará en estas fechas en iniciativas contra el "rearme" en el que está inmersa la UE en todos los frentes" y en desplegar una alternativa de seguridad "muy alejada" del aumento del gasto militar.

Por ejemplo, ha explicado que Santiago participará este lunes por la tarde en la presentación de una conferencia por la paz y contra el rearme que se celebrará en Madrid los próximos 20 y 21 de junio. Mientras, su coordinador federal Antonio Maíllo asistirá a un encuentro en Bruselas auspiciado por el grupo The Left los días 10, 11 y 12 de junio.