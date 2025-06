Clavijo lamenta que "unos y otros" se echen las "culpas" en Madrid sobre menores inmigrantes y Canarias "sigue sola"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes que "unos y otros" sigan echándose las "culpas" en Madrid respecto a los menores extranjeros no acompañados, mientras Canarias "sigue sola" abordando la situación migratoria.

"Seguimos unos y otros echándose las culpas en Madrid, los menores siguen sin salir, la ley sigue sin aplicarse, el Supremo ha tenido que realmente reprimir al Gobierno de España, porque todos aquellos menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo y que son competencias exclusivas del Estado, siguen sin salir, el Estado sin hacer nada y poniendo excusas, y Canarias sigue sola", ha apuntillado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro económico en Arrecife (Lanzarote).

Clavijo ha considerado que el problema, que es "estructural", "no se va a resolver", pero entiende que se necesita "gestionar esta situación" y hacerlo "desde el punto de vista de los adultos", que una vez que llegan, sean atendidos y derivados "lo antes posible"; pero también, por otro lado, ha subrayado la necesidad de "resolver el problema de los menores porque son 5.600" los que hay en Canarias.

En relación con ello, ha admitido que si el próximo verano es como el de 2024 en cuanto a llegada de migrantes, Canarias se puede "encontrar con una situación insostenible".

Por ello, ha abogado también por que desde Europa se actúe en África con "cooperación y desarrollo", así como con el "despliegue del Frontex", ya que ha insistido en que necesitan que la Unión Europea "entienda que tiene que responsabilizarse de la cooperación y desarrollo en esos países precisamente" para que las personas tengan una oportunidad porque "nadie se mete voluntariamente en una patera si no está huyendo de algo dramático".

Por último, ha indicado que no han salido menores, señalando que deben hacerlo a "principios de julio". Al respecto, apuntó que aunque la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró en la isla de El Hierro, tras el vuelco de una patera, que "iba a aplicar de manera inmediata" la contingencia migratoria extraordinaria, admitió "no" conocer "si todavía lo ha aplicado o no".

De todos modos, ha apuntado que la hoja de ruta "es que en el mes de julio pudiesen empezar a salir los primeros migrantes, que eran los que llegaban, y que, como ya estaba declarada la contingencia migratoria, tenían que ser ubicados en 15 días en otro territorio que no fuese Canarias" por estar "saturados". Aún así, ha matizado, "eso depende del Estado".