Guardiola: "El postsanchismo será una segunda Transición para España"

Mérida, 1 jun (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, cree que faltan voces críticas dentro del Partido Socialista "que pongan pie en pared y que digan basta ya" y ha vaticinado que "el postsanchismo será una segunda Transición para España".

"El sanchismo está haciendo mucho daño a su partido, lo está debilitando, lo ha roto por dentro, lo está empobreciendo", ha afirmado la jefa del Ejecutivo extremeño en una entrevista con el diario ABC publicada este domingo.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a quedar un partido "dividido y muy debilitado" por lo que, llegado ese momento, "se tendrán que reconstruir por el bien del país".

Guardiola ha lamentado además que Extremadura sea foco nacional por el "sprint" del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para entrar como diputado en el Parlamento regional y ser aforado tras su procesamiento por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz -que él presidía hasta este viernes-, lo que "simboliza perfectamente la decadencia del Partido Socialista".

"Lo que estamos viendo en Extremadura es el resultado de una forma de entender la política, la gestión pública y de tratar a nuestra tierra como si fuera un cortijo en el que hacen y deshacen a su antojo" y es prueba también, según ha aseverado, de "un PSOE en descomposición, el PSOE de los enchufes y de las corruptelas".

A su juicio, el aforamiento de Gallardo es un "fraude de ley" desde el momento en que lo hace "con el único objetivo de evitar que le juzgue el órgano judicial que le corresponde".

Ha criticado además que lo haya hecho formando parte también de la Diputación Permanente "por si hubiera una convocatoria anticipada de elecciones".

En su opinión, se trata de un caso "diseñado desde la Moncloa" que empezó a trazarse en el año 2017 cuando se "impone" la contratación del hermano del presidente del Gobierno.

Ha considerado que David Sánchez se ha reído de los extremeños y españoles porque "no solo ha obtenido un puesto de trabajo sin tener la mejor calificación con respecto a todos los entrevistados y un puesto hecho a medida, sino que no ha venido a trabajar, ha cobrado un sueldo y no ha pagado impuestos en esta región. Los pagaba en el país vecino".

De sus dos años al frente de la Junta de Extremadura, María Guardiola ha destacado sus reformas fiscales para bajar los impuestos a los ciudadanos, haber roto la barrera de los 70.000 parados y haber registrado récord de exportaciones.

Sobre sus demandas al Gobierno central, ha exigido que el AVE Madrid-Lisboa por Extremadura esté operativo en 2030 y ha vuelto a reivindicar la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Y respecto al presupuesto autonómico de 2026, una vez prorrogado este año el de 2024 por falta de apoyo parlamentario, ha señalado que volverán a tender la mano a Vox. EFE