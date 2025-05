El PSOE critica a Prohens para aprobar los presupuestos de Baleares con Vox y "seguir la senda marcada por Mazón"

El PSOE ha criticado el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar los presupuestos en Baleares y ha reprochado a la presidenta autonómica 'popular', Marga Prohens, de "seguir la senda marcada por Mazón" y "adoptar todos los postulados radicales de la ultraderecha".

En un comunicado emitido este viernes, los socialistas han tachado el pacto entre las dos formaciones como un "acuerdo de la vergüenza". Además, han mostrado su rechazo a los "discursos racistas, xenófobos y de odio" de un Gobierno que "no tiene problema en acoger a 20 millones de turistas al año", y que, en cambio, a través de este acuerdo rechazará "a los ocho menores no acompañados que lleguen del reparto solidario estatal".

Asimismo, el PSOE ha lamentado que el acuerdo recoge "retirar" la Ley de Memoria Democrática; se opone al Pacto Verde europeo, "en un territorio especialmente amenazado por los efectos de la crisis climática"; "reduce" la autonomía de los centros educativos y "arrincona a la lengua propia y abre la conflictividad"; y no aborda el tema de la vivienda, "el principal problema de las islas".

"El PP traiciona su palabra y el acuerdo que tenía con las fuerzas progresistas para no sucumbir al ataque reaccionario de VOX. El PSIB-PSOE combatirá estas políticas y confía en evitar que se apliquen antes de que pueda revertirlas cuando gobierne a partir de 2027", han sentenciado los socilaistas.

"LAS ISLAS NO SE MERECEN ESTE GOVERN"

Previamente, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, durante una rueda de prensa, ha considerado este viernes que "estas islas no se merecen este Govern", debido a que Baleares es "una tierra solidaria, abierta, que protege su territorio y paisaje, que sabe acoger y respeta los derechos humanos, que tiene memoria y que siempre ha tenido presente su protección y, sobre todo, que tiene una lengua, una lengua propia, que es el catalán". "Somos una sociedad que parará este disparate", ha confiado Negueruela.

Pues, en palabras del portavoz socialista, "quien ama estas islas no puede defender este acuerdo". "Desde hoy, Prohens no puede hablar más de que defiende estas islas ni de que defiende la lengua propia de estas islas", ha opinado Negueruela, apuntando que el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos "es el mayor ataque a la democracia" y demuestra que "Prohens es una presidenta que no tiene palabra".