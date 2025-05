Madrid avisa que no se prestará a una Conferencia de Presidentes que sea una "pantomima"

Madrid, 29 may (EFE).- El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, prevé que la Conferencia de Presidentes del 6 de junio resultará "fallida" porque el Gobierno solo busca dar "un monólogo" y sacarse "una foto" con los líderes autonómicos, y ha avisado: "Nosotros no nos vamos a prestar a esa pantomima".

"Para monólogos o para tratar asuntos sin documentación o para tratar cuestiones que no son relevantes o que no son de importancia, desde luego no vamos a prestarnos", ha dicho García Martín, quien quedó "muy decepcionado" con la reunión preparatoria de ayer, en la que las autonomías gobernadas por el PP y el Gobierno no se pusieron de acuerdo ni en los temas a discutir ni en el formato.

Varios consejeros de ejecutivos autonómicos populares explicaron a EFE que defendieron que en la Conferencia de Barcelona se discutieran asuntos distintos a los propuestos por el Gobierno central, en especial sobre el sistema de financiación autonómica, y que el debate se basara en documentos sobre los que negociar, pero que el Gobierno rechazó sus iniciativas.

En declaraciones a los medios tras visitar el reloj de la Puerta del Sol con miembros del Ejecutivo canario, García Martín ha reclamado que la Conferencia de Presidentes "sea un debate de verdad" y no "un monólogo del presidente del Gobierno", como ocurrió a su juicio en el último encuentro, en Santander.

Según García Martín, también ha quedado constatado que "este Gobierno solo quiere dialogar con los partidos independentistas" y hacerse "una foto" con el resto de autonomías "para tratar de tapar los casos de corrupción que afectan a la familia del presidente, al PSOE y al propio Gobierno" de Pedro Sánchez.

El portavoz del Ejecutivo madrileño ha reclamado que en la Conferencia se hable de financiación autonómica, de "la falta de médicos", del "caos ferroviario" o del apagón eléctrico del mes pasado.

Pero Sánchez "solo quiere hablar de aquellas cuestiones que le pidan los partidos independentistas", ha indicado. EFE

